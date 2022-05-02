《原子》天王星鮮肉爆熱戀　女友被吳宗憲誇「小賈靜雯」

台灣男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，欲從80位優秀唱跳選手，分類八大星球，從中選出兩個團體出道，有別於一般偶像選秀節目限制不能談戀愛，製作人詹仁雄態度開明，並未下達禁愛令，過度干涉他們的感情生活，今（2）日傳出兩位成員早就「名草有主」，跟網紅熱戀中，讓粉絲相當關注！





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▲剛滿20歲的蔡承祐人氣非常高。（圖／蔡承祐IG）

其中，隸屬於天王星的蔡承祐剛滿20歲，是團內的人氣王，從小就熱愛唱跳，擁有一批死忠粉絲支持，在beanfun！第四輪投票目前高居第四名，出道機會很大，日前因確診新冠肺炎，人還在隔離中，卻被爆出跟中壢家商校花許紫柔戀愛，網友揪出兩人在IG秀出疑似情侶裝，穿同款牛仔外套亮相。





皮膚白皙、笑起來眉眼彎彎的許紫柔，身高165公分、體重47公斤，是學校儀隊代表，因為長相可愛，被封為中壢家商校花，曾經上過《綜藝大熱門》表演儀隊刀舞，被主持人吳宗憲形容神似賈靜雯，經常在網路節目《一起上學吧》擔綱演出，她英氣凜然的儀隊表演相當圈粉，成為社團招生活招牌。





▲被封為校花的許紫柔，參加過不少綜藝節目錄製。（圖／許紫柔IG）

▲許紫柔在儀隊表現非常亮眼。（圖／許紫柔IG）

而木星組的金雲身高193公分，因為單眼皮，長像激似韓國歐巴，參加《原子少年》被誇宛如國際名模。網友爆出他的女友是同為莊敬高職的網紅泰菈，曾在IG上秀出小倆口緊貼一起的合照，關係不言而喻。





其實，這些崛起新秀大多就讀知名表演科系，很容易彼此熟悉，加上可能一起培訓、參賽，或加入目前校園網路頻道《一起上學吧》、《中學頭條》拍攝，朝夕相處之下難免會擦出火花，不過時代改變了，對於偶像要求也不像以往嚴格，位於職涯上升期是否能談戀愛，沒有硬性規定，端看粉絲接受程度和自己的實力能否經得起考驗。





▲身高193公分的金雲，擁有男模身材。（圖／金雲IG）

▲金雲和同校的網紅泰菈被傳出戀愛中。（圖／金雲IG）

星際導師之一的周湯豪，則在《原子少年》節目上鼓勵他們多多戀愛，累積日常生活的不同感受，有利於創作寫歌，「如果戀愛能讓你寫歌，可以多談戀愛，戀愛是創作的養分」，不過Ella則以前輩身分勸誡選手，「現在先不要，不要談了戀愛誤了工作」。



