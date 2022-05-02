展示挺烏決心！美第一夫人將訪東歐2國 會見難民與駐軍
▲美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）將在母親節訪問東歐兩國，會見當地烏克蘭難民孩子與母親，以及美方當地駐軍、使館人員等。（圖／美聯社）
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▲美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）將在母親節訪問東歐兩國，會見當地烏克蘭難民孩子與母親，以及美方當地駐軍、使館人員等。（圖／美聯社）
俄烏戰情牽動全世界，繼英國首相強生（Boris Johnson）、美國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）探訪基輔後，美國總統拜登（Joe Biden）是否親自訪問烏克蘭的計畫尚未有風聲，不過美國第一夫人吉兒（Jill Biden）的辦公室今（2）日，吉兒將「代夫出征」先到羅馬尼亞及斯洛伐克訪問當地美國駐軍、使館人員與烏克蘭難民。
《路透》引述吉兒辦公室消息指出，美國現任第一夫人吉兒拜登將於美國的母親節當天（8日），與因為俄羅斯入侵而被迫迫離鄉背井的烏克蘭母親與孩子們會面。吉兒辦公室透露，她將於6日前往羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）拜會官員與美國使館工作人員，行程中亦會前往米哈伊爾·科格爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogalniceanu Air Base）與駐地美軍見面，也會親自拜訪逃往當地的烏克蘭兒童與人道主義援助工作者、難民兒童的老師們。 此外，吉兒也將拜訪斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），除了與當地政府官員會晤外，也會到烏克蘭難民聚集的東部城市科希策（Kosice）、維斯內梅克（Vysne Nemecke）關心難民現況，根據統計數字，約有25萬名以上的烏克蘭人逃往該地。 ▲美國第一夫人吉兒（Jill Biden）將於母親節拜訪東歐的烏克蘭難民。（圖／美聯社／達志影像）
第一夫人吉兒在總統拜登發表國情咨文時，就曾配戴象徵烏克蘭的向日葵藍黃胸針，並與烏克蘭駐美大使有過接觸，上個月也與波蘭第一夫人艾嘉達（Agata Kornhauser-Duda）加速對於前線難民的醫療協助。報導指出，吉兒的出訪背後意味著美國高層力挺烏克蘭，以及協助烏克蘭和難民的相鄰國家，預計整趟東歐訪行將於9日結束後返回美國。
▲美國第一夫人吉兒．拜登曾擁抱烏克蘭駐美大使表達支持。（圖／美聯社）