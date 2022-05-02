昆凌懷孕照喝紅酒？竟因藥師一句話驚覺有喜了

28歲的女星昆凌和天王周杰倫結婚7年，婚姻甜蜜如昔，即將迎接第三胎小公主誕生，家庭生活美滿的她，1月拍攝《ELLE》中文版雜誌封面人物，懷著5月身孕，卻依舊身形纖細，絲毫不見孕肚，讓旁人難以察覺，連她自己起初也沒發現喜訊，去買藥房時被提醒才驚覺「我懷孕了！」





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▲周杰倫、昆凌1月公布懷孕5個月喜訊。（圖／翻攝昆凌IG）

昆凌接受《ELLE》雜誌專訪時表示，去年全家赴法國聖十字湖旅遊時，還帶著小孩去上騎馬課，大人們則在酒莊裡試飲不同紅酒，「平常出國就都會有一點排便不順，我去藥房的時候，藥劑師問我，『開強效的藥沒問題吧？你要確定沒有懷孕喔！』我想說怎麼可能會懷孕，結果一驗出來，就發現天哪，我真的懷孕了！」





原本打算孩子出生再公布好消息，隨著腹部慢慢隆起，周杰倫、昆凌年初宣布喜訊，迅速被全亞洲歌迷祝福淹沒，他開心表示這是最好的生日禮物，夫婦倆很期待女兒的誕生。





▲昆凌（左）和周杰倫（右）以戳氣球方式，揭曉第三胎性別。（圖／翻攝昆凌FB）

跟著周董環遊世界，挺著孕肚露營、遊遍台灣，昆凌是周杰倫的另一半，也是最好的玩伴，跟帶有孩子氣的周董在一起，她懂得運用小心機，維持彼此間的生活樂趣。周董向來以魔術師自居，喜歡嚇瘋別人，卻在某次晚宴派對掉入昆凌的圈套，她向記者透露，用「反制魔術師」的方式，在最後遊戲關卡，讓周董只會抽到那支籤，獲得她準備的禮物，不知情的周杰倫得意地說「嘿，我就是No.1」，其實昆凌早把裡面每一支籤都換成No.1，夫妻互動非常可愛。



