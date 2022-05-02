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買不到M109A6用海馬士多管火箭取代？專家：難相互替代

▲M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／洛克希德馬丁官網）
▲M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／洛克希德馬丁官網）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-02 19:19:572022-05-02 19:24:18

因受俄烏戰爭影響，導致生產線排擠，2026年前無法供應新型M109A6自走砲車，美方主動要求我國撤銷美國已完成通知國會程序的M109A6軍售案。國防部今（2）日表示，評估其他替代方案，其中包括先採購M142「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）。不過，軍事專家認為兩者很難相互替代。

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國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，海馬士多管火箭系統與M109A6自走砲在戰場上所擔負的任務不同，海馬士多管火箭主要是打擊敵軍前線後方的高價值目標且數量極為有限， M109A6則是替前線國軍部隊提供距離較近、持續性的火力支援，兩者很難相互替代。

揭仲指出，海馬士多管火箭系統依照所發射的彈藥種類，射程為42到300公里，主要目的是用來轟擊敵軍前線後方的高價值面目標。在台澎防衛作戰中的主要作用是從本島跨海打擊共軍在東南沿海的重要目標，或者是在本島實施跨區火力增援，例如從台灣中部或南部發射火箭攻擊共軍在台北港的登陸基地或船團。

揭仲進一步指出，而M109A6自走砲射程約24至30公里，在台澎防衛作戰時的主要作用是對第一線地面部隊提供密集、持續與近距離火力支援；例如壓制共軍砲兵、在國軍步兵所據守的陣地前方形成彈幕殺傷進攻的共軍、或是以火力清除國軍攻擊部隊前進方向上的共軍據點和陣地。

揭仲表示，海馬士多管火箭與M109A6的功能與角色差異極大，就算國軍真的捨得用海馬士來支援第一線地面部隊；但就算日後增購，全部也不過17套，所配賦的彈藥總數也無法應付支援第一線地面部隊所需的龐大數量，難以在日後國土防衛作戰這種敵我位置變化迅速，甚至犬牙交錯的情況中，有效提供地面部隊持續的火力支援。

揭仲指出，是否要出售M109A6固然操之在美方，但國軍還是應該清楚的向國人與美方說明自己的作戰需求；但國防部的回應，卻讓人懷疑是想刻意淡化美方決策改變後，對國軍國土防衛作戰所造成的影響。

▲美軍M109A6自走砲射射擊。（圖／美國陸軍）
▲美軍M109A6自走砲車射擊。（圖／美國陸軍）

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