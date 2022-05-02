推特大改造！外媒分析馬斯克將從「5方向」著手改革

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然而這些做法在實際考量上恐怕會面臨困難，有些數位權利支持者認為，實名制地設定將會導致推特落入臉書地步，獨裁國家用戶或企業吹哨者使用本名可能落入危險處境，這和馬斯克「保障言論自由」宗旨相違背，另外過去被封鎖的美國前總統川普（Donald Trump）的帳戶、被移除的「匿名者Q」或國會山莊暴動事件下的陰謀論者、散播不實資訊與仇恨言論的極右帳戶是否也將回歸成為外界關注焦點。
垃圾訊息機器人（Spam bots）則是馬斯克本人欲除之而後快的決定，過去這些機器人帳戶時常濫用馬斯克名諱宣傳比特幣，事實上這些往往是詐騙集團的釣魚手法，深受其害的馬斯克與大部分的推特用戶都厭惡這類垃圾訊息機器人，然而「如何定義帳戶是垃圾訊息機器人」才是主要問題，國際民權組織「電子前哨基金會」（Electronic Frontier Foundation，EFF）主任大衛葛林（David Greene）舉例，「如果我追蹤的機器人帳戶只不過是經常張貼老水果的照片，按照標準來看這個機器人帳戶是否不能存在？」
此外，馬斯克也有意願讓推特這個平台更「自由」，有意開放演算法原始碼。過去推特長期以來一直有程度的限制言論自由，其中最廣泛使用的方式是「影子禁令」（shadowbanning），透過降低特定帳戶推文的演算法排序，讓人「看不見」這些帶有歧視或仇恨言論的推文；但馬斯克開放演算法原始碼的做法，讓美國西北大學資訊工程副教授迪亞柯波洛斯（Nick Diakopoulos）認為，根本無法幫助大眾了解演算法實際如何運作，當時馬斯克宣布成交案時指出「開放演算法原始碼能夠增加互信」，但實際情況是，這會讓有心人士透過操作演算法，讓他們在政治或商業上的需求獲得最大曝光。
建立無廣告環境、取消廣告收益則是上述政策方向中較次要的選擇，《美聯社》指出推特雖然已經推出會員制度，但目前還沒開始收費，馬斯克曾表示希望推特成為會員享有無廣告服務的社群平台，就像Netflix、YouTube和Spotify一樣，然而廣告收益佔了推特1至3月的財季收益逾92%，財政缺口是否能靠訂閱制度或會員繳費補足還有待觀察。不僅如此，若上述「保障言論自由」的政策實施下，極右派或仇恨言論再度出現，品牌方恐怕也不願意自己的廣告與這些推文並行。
報導最後提到馬斯克仍未回應《美聯社》詢問會優先執行哪個方向的政策，對於這個全球首富將如何改造推特，外界只能拭目以待了。