iPad Air 5與iPad Pro 11只差2千怎麼買？達人教你這樣選

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10.2吋螢幕，起跳價10500元是目前官網上最便宜的機種，配置A13晶片，已經可以執行簡單的影像創作，對於學生上課作筆記、上班族視訊會議、各種線上課程來說都不是問題，適合首次想要體驗iPad、預算有限的入門選擇
2 最輕便：iPad mini 第6代
8.3吋螢幕，配置A15晶片，入手價14900元，為iPad當中最輕巧，也是其重點特色，很適合隨身攜帶，重度手遊玩家為了隨時打Game會添購，同時更是商務人士的第二台隨身平板，主攻的族群就是對於輕便性高度要求的用戶。
3 最高規：iPad Pro 12.9吋 第5代
iPad Pro在產品線的定位上，一定是所有平板裡面最高規的，像是120Hz螢幕更新率、M1處理器、雙鏡頭設計、4揚聲器系統等等，將所有好料用上，售價自然也不便宜，起跳價為34900元。
4 最划算：iPad Air 第5代
iPad Air產品線本就打著高性價比，這次剛推出的iPad Air 5，為10.9吋螢幕，有M1晶片加持性價比更高，對於入門款的iPad覺得不夠用，想比入門更好一點的體驗，像是想要進階使用全螢幕，或是體驗第二代 Pencil，是很多大學生會喜歡的選擇，升級用戶也很多。
該選iPad Pro 11吋還是iPad Air 5 ?
接下來，就是討論度很高的話題「該選iPad Pro 11吋還是iPad Air 5 ?」會讓用戶陷入猶豫的原因在於因為兩款都使用M1晶片，螢幕尺寸差異不大，從容量來看，iPad Air 5入門的容量為64GB，但多數人應該會覺得不夠，畢竟iPhone 13手機起跳都來到128GB了，iPad Air 5這次沒有128GB容量，選擇上可能會往 256GB選起，這時，iPad Air 5 256GB 售價22900元，與iPad Pro的128GB售價24900元，兩者間的價差僅2千元，該怎麼挑？
這2000元的差距是什麼？
iPad Pro 11相較於iPad Air 5多了ProMotion 自動適應更新頻率技術、多一顆1000萬畫素高超廣角鏡頭、螢幕亮度600尼特、前鏡頭具備人像模式、四揚聲器、Face ID解鎖。可以先問問自己需不需要上述功能，如果非常需要，請直上iPad Pro 11，多花2000元可以買到更全面的功能，但容量上iPad Pro 11 比iPad Air 5容量少了一半，這相對是致命的選擇關鍵。
科技達人Tim哥怎麼選？
Tim哥就建議，iPad Air 5要買只要買到64GB就好，對於輕量用戶，瀏覽網頁、做筆記都很夠用，如果想要存取照片，iPad Air 5使用Type C連接埠，可以直接外加硬碟，除非是是重度影像創作者再買到256GB。Tim哥分析指出，如果不需要雙鏡頭、也不需要LiDAR、500尼特螢幕亮度也可以接受，iPad Air 5在預算有限之下，其實已經很夠用了，且有更多顏色可以選擇。