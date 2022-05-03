情侶「隱匿快篩陽」騙進急診！雙確診還狡辯 網友全氣炸
本土疫情爆發，急診量能逼近崩潰，面對連日破萬確診，疫情指揮中心日前宣布，即日起無症狀者快篩陽性，才有資格做PCR；怎料，急診醫師白永嘉表示，近日竟有因為民眾不願意等待，隱匿病況，進入乾淨看診區後，才坦承陪診的女友「在家快篩陽性」，讓白永嘉無奈表示，不要只貪圖求自己的方便，而影響其他病人與醫護。
新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉昨（2）日深夜，在臉書粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》發文指出，在急診分流的制度下，一名男子與其女友到醫院掛急診，主訴「腹痛、無發燒、無呼吸道症狀」，不過在進入乾淨看診區域，就在醫護替他檢查到一段落時，才承認女友早上「快篩陽性」。
白永嘉痛斥，當下只能對兩人進行採檢，果不其然「情侶兩人雙雙確診」，病患還大言不慚地表示，「我不想說，因為怕我講了會影響我檢查和處理的速度。」
白永嘉大嘆，急診有很多老人、慢性病、嚴重的病人，「真的不要這樣」，他也呼籲民眾，就醫務必誠實告知，不要只貪圖求自己的方便，導致很多醫護和病人受到影響。
不少網友看不下去這對情侶，紛紛大罵「好自私的人」、「太差勁了啦，把醫護人員的生命當什麼看待」、「自私！別人的命都不是命」、「不老實就別出門，至少不會害到別人，真的不懂這種人在想什麼」；也有網友替醫護打氣，「希望在前線的你們平安」、「醫護加油」等語。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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