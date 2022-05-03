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林瑞陽想帶孩子回台灣避難？張庭閉嘴2原因疑被抖出

▲大陸網友爆料林瑞陽（左）、張庭處境。（圖／張庭抖音）
▲大陸網友爆料林瑞陽（左）、張庭處境。（圖／張庭抖音）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-03 08:17:132022-05-03 08:30:15

張庭和老公林瑞陽在中國大陸的微商事業涉嫌傳銷，去年6月被立案調查，爆出26億元台幣資產被凍結，以及名下總價179億元、96套房產被查封，夫妻「逃難」回台灣的消息傳得沸沸揚揚。近日陸網指出，林瑞陽想先帶孩子回台避風頭，張庭反常低調的原因之一則是避免再次樹大招風。

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▲張庭、林瑞陽夫妻近來反常低調。（圖／張庭抖音）
▲▼張庭、林瑞陽夫妻近來反常低調。（圖／張庭抖音）
▲▼張庭、林瑞陽夫妻近來反常低調。（圖／張庭抖音）
林瑞陽、張庭過去經常公開炫財力、頻繁分享家庭生活，即使被陸方調查後也是如此，不過近來卻異常噤聲，女方社群平台最新動態停在去年12月底，一名微博博主昨（2日）爆料，張庭不敢高調的原因，一是怕被拍到，二是想找她麻煩的人不少。

▲微博博主爆料張庭、林瑞陽夫妻慘況。（圖／夜班綜藝微博）
▲微博博主爆料張庭、林瑞陽夫妻慘況。（圖／夜班綜藝微博）
另外，該名博主表示，林瑞陽想帶一雙兒女先回台灣避避風頭，夫妻倆準備撇清關係，不過一家人都住在上海價值8億、近500坪的豪宅，當地持續實施封城，要回來不是件容易的事。

對於財產、房產被指凍結及查封，甚至近日瘋傳林瑞陽抱佛像逃回台灣的舊照片，夫妻都發律師函宣示法律權益，並表示被要求案件調查中不得擅自公開任何偵查資訊，請外界不要多加猜測。

▲張庭公司律師函。（圖／TST庭秘密微博）
▲張庭公司律師函。（圖／TST庭秘密微博）
此前，張庭、林瑞陽的公司「TST庭秘密」已被認定違法傳銷，該公司在3年7個月的時間內，營收高達人民幣91億元（約台幣417億元），遭判決沒收人民幣1927.99萬（約台幣8830萬元）違法所得，以及繳納人民幣170萬（約台幣780萬元）罰款。（編輯：楊穎軒）

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