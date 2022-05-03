上海封控區外再傳新病例　外媒：民眾諷刺狂喊「賈慶林」

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儘管上海當局對封控區以外發現58例新病例沒有評論，但上海居民對此卻非常關注，微博上甚至出現以「他們早些時候不是宣布實現了社會面清零嗎？」為主軸的討論。
報導提到，當局強勢封控的行為激怒不少上海居民，為了緩和社會情緒，而把上海各區劃分為封控區、管控區和防控區，並對不同區實施嚴厲程度相異的管理。然而，上海民眾近日在社媒體上，開始流傳有關中共前中共政治局常委兼全國政協主席賈慶林的「梗」，因為賈慶林的諧音正是「假清零」，藉此諷刺上海當局正在進行所謂的清零文字遊戲。
報導也指出，傳染性更強的Omicron使上海遭遇了空前嚴峻的挑戰，嚴厲的封控措施不但沒能在短時間內遏制病毒的擴散，反而引起市民的強烈憤怒。面對民眾的反抗，北京高層似乎也有所感受，近日召開的中共政治局委會議不僅提出要控制住疫情，同時也強調要穩住經濟，推動社會發展。有觀察人士認為，中共政治局立場的變化，顯然是對習近平「一封到底」的抗疫政策之修正。
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