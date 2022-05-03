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上海封控區外再傳新病例　外媒：民眾諷刺狂喊「賈慶林」

▲中國的新冠疫情看似有所趨緩，但對於上海是否真已實現社會面清零，仍有不少爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國的新冠疫情看似有所趨緩，但對於上海是否真已實現社會面清零，仍有不少爭議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-03 08:01:46

中國上海市近期因新冠疫情實施嚴格封控，隨著新增本土確診、無症狀感染者持續減少，當局聲稱在「社會面清零」取得成效。然而，有外媒踢爆2日又在封控區外發現數十例新的感染病例，雖然上海政府未多加說明，但上海居民對此相當關注，甚至有人諷刺政府，認為所謂「社會面清零」的說法存在紕漏。

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根據《美國之音》報導，2日中國本土新增病例846例，絕大部分集中在上海（727例），新增無症狀病例6895例，上海就有6606例；而令上海當局不安的是在封控區之外，又發現了58例確診感染病例。

儘管上海當局對封控區以外發現58例新病例沒有評論，但上海居民對此卻非常關注，微博上甚至出現以「他們早些時候不是宣布實現了社會面清零嗎？」為主軸的討論。

報導提到，當局強勢封控的行為激怒不少上海居民，為了緩和社會情緒，而把上海各區劃分為封控區、管控區和防控區，並對不同區實施嚴厲程度相異的管理。然而，上海民眾近日在社媒體上，開始流傳有關中共前中共政治局常委兼全國政協主席賈慶林的「梗」，因為賈慶林的諧音正是「假清零」，藉此諷刺上海當局正在進行所謂的清零文字遊戲。

報導也指出，傳染性更強的Omicron使上海遭遇了空前嚴峻的挑戰，嚴厲的封控措施不但沒能在短時間內遏制病毒的擴散，反而引起市民的強烈憤怒。面對民眾的反抗，北京高層似乎也有所感受，近日召開的中共政治局委會議不僅提出要控制住疫情，同時也強調要穩住經濟，推動社會發展。有觀察人士認為，中共政治局立場的變化，顯然是對習近平「一封到底」的抗疫政策之修正。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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