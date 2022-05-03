COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

出手調停連千毅！「北盜黑金城」親曝與勾惡關係：很欣賞

▲黑金城（右）曾接受勾惡專訪，這次居中調停勾惡與連千毅的紛爭。（圖／翻攝勾惡YouTube）
▲黑金城（右）曾接受勾惡專訪，這次居中調停勾惡與連千毅的紛爭。（圖／翻攝勾惡YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 09:56:082022-05-03 10:00:50

網紅直播主連千毅日前與YouTuber「勾起你心中的惡」（簡稱勾惡），因NFT糾紛鬧得沸沸揚揚，有消息傳出，不僅有太陽會前苗栗分會會長謝育全出面協調，人稱「北盜」的65歲傳奇大盜黑金城，也是居中調停的幕後關鍵人物，戰火延燒10天，才在連千毅道歉下結束；黑金城近期又突然火大發聲，同時透露自己和勾惡的真實關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲連千毅昨直播公開向大眾道歉。（圖／翻攝連千毅FB）
▲連千毅直播公開向大眾道歉，結束與勾惡的紛爭。（圖／翻攝連千毅FB）
據了解，黑金城從年輕就開始混幫派，曾犯下無數起重大竊案，專偷銀樓、鐘錶行、畫廊保險箱，偷竊過的財務高達數千萬元，還盜走過張大千、范曾的真跡，人稱「北盜」，在獄中畫漫畫集結出書，出獄後洗心革面。

這次連千毅與勾惡起紛爭，事情也在協調下告一段落，黑金城也在臉書抒發心情，他直言，自己樂見連千毅做到「勇於承擔」，也樂見勾惡能夠堅持「敢於任事」，認為勇於承擔敢於任事，即是勇敢。

▲（圖／翻攝黑金城臉書）
▲黑金城不滿遭受冷嘲熱諷。（圖／翻攝黑金城臉書）
不過，黑金城對媒體拿他做文章，以及不少人冷嘲熱諷相當不滿，「你們憑什麼來臧否我黑金城？你一世清白？你奉公守法？你扶弱濟貧？你排難解紛？當黑金城除了一世清白做不到外刻下的努力還要被消費，『聖人不死，大盗不止』的意思不正印証在各位聖人身上嗎？」，更直嗆老子瞧不起。

談到與勾惡的關係，黑金城說，自己欣賞勾惡，是基于他網路頻道中所揭發探討的各個題目真實反映出當下社會存在的種種現象，完全没有曲意迴護，粉飾太平，兩人在去年訪問後，就很少互動。

黑金城說，看到勾惡與連千毅發生爭執，才重新聯絡，主動約了朋友協調，看能不能不讓事態惡化下去，也告訴勾惡，「在這事頭上我是有關係没能力的，後來的發展也如我所言，我豈能掠人之美，這完全是雙方的淵源情誼所致，而連千毅所表現的尊重更居關鍵。」

黑金城也強調，自己和勾惡不是「大哥小弟」的關係，更從來不是勾惡的金主，「我大半生幹過不少用金錢『布施』他人的事情，勾惡不在我的名單上。」（編輯：孫唯容）

▲（圖／翻攝黑金城臉書）
▲黑金城強調，自己和勾惡不是「大哥小弟」的關係。（圖／翻攝黑金城臉書）

國1岡山段「2車追撞」！時速紫爆　回堵10公里

小煜1歲兒驚傳快篩陽！發高燒不吞藥　一家人被迫分離

情侶「隱匿快篩陽」騙進急診！雙確診還狡辯　網友全氣炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀