出手調停連千毅！「北盜黑金城」親曝與勾惡關係：很欣賞

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這次連千毅與勾惡起紛爭，事情也在協調下告一段落，黑金城也在臉書抒發心情，他直言，自己樂見連千毅做到「勇於承擔」，也樂見勾惡能夠堅持「敢於任事」，認為勇於承擔敢於任事，即是勇敢。
不過，黑金城對媒體拿他做文章，以及不少人冷嘲熱諷相當不滿，「你們憑什麼來臧否我黑金城？你一世清白？你奉公守法？你扶弱濟貧？你排難解紛？當黑金城除了一世清白做不到外刻下的努力還要被消費，『聖人不死，大盗不止』的意思不正印証在各位聖人身上嗎？」，更直嗆老子瞧不起。
談到與勾惡的關係，黑金城說，自己欣賞勾惡，是基于他網路頻道中所揭發探討的各個題目真實反映出當下社會存在的種種現象，完全没有曲意迴護，粉飾太平，兩人在去年訪問後，就很少互動。
黑金城說，看到勾惡與連千毅發生爭執，才重新聯絡，主動約了朋友協調，看能不能不讓事態惡化下去，也告訴勾惡，「在這事頭上我是有關係没能力的，後來的發展也如我所言，我豈能掠人之美，這完全是雙方的淵源情誼所致，而連千毅所表現的尊重更居關鍵。」
黑金城也強調，自己和勾惡不是「大哥小弟」的關係，更從來不是勾惡的金主，「我大半生幹過不少用金錢『布施』他人的事情，勾惡不在我的名單上。」（編輯：孫唯容）