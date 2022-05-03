黃仲崑、Lulu 15年婚姻疑似玩完 節目上這句話有隱情
63歲黃仲崑和小17歲老婆Lulu （黃露蕙）2月初才公開慶祝結婚15週年，沒想到，先前在播出的實境節目脫口「結過兩次婚...都離婚」，讓人好奇這對銀色夫妻的婚姻狀況，對此，黃仲崑做出回應。
黃仲崑和前妻南西有過一段5年婚姻，後來認識瑜伽老師Lulu，結婚至今15年，日前黃仲崑和葉璦菱、李玉璽、魏蔓一同錄實境節目《花甲少年趣旅行》，節目尾聲時，李玉璽談吉他要大家即興哼唱，黃仲崑恣意唸唱：「數著一根一根的白頭髮，我今年60幾，結過兩次婚，都離婚」，接下去唱「50歲生了小baby，洗尿布、換奶瓶還是很有趣，人生的道理，每天都要學習。」
不知是口誤還是道出真心話，一番信手拈來的歌詞，令人關注黃仲崑和Lulu的婚姻關係，是否仍如過去一樣甜膩，據《CTWANT》報導，黃仲崑被問到相關問題，僅回應「你聽錯了吧！」未正面說明婚姻狀態。
黃仲崑和排灣族公主南西，當年僅交往2個月就閃電結婚，生下現為演員的兒子黃遠，但婚姻維持5年就分道揚鑣；異性緣極佳的黃仲崑，直到遇上Lulu才被收服，長跑8年步入第二次婚姻，他2015年曾在節目上表示：「上次的婚姻我2個月就結婚了，這次我們走了8年才『敢結婚』。這是我的第二次婚姻，曾經犯過的錯不再重複，我不想再當單親爸爸了！」（編輯：楊穎軒）