屍袋在動！上海殯儀館員工阻止老人遭焚 獲頒2.2萬獎金
中國上海封城一個多月，期間發生不少荒謬亂象，日前更發生養老院將活人塞進屍袋送去殯儀館火化的離譜事件，所幸該間殯儀館人員接到屍袋後驚覺裡頭裝的是活人，連忙要求養老院收回；上海民政局事後接獲報案後對相關人士進行嚴懲，多名官員遭罰，而殯儀館員工也因「尊重生命」獲頒5000元人民幣（約新台幣2.2萬元）獎金。
中國媒體於本月初相繼報導關於上海「新長征福利院」這起活人焚化事件，該間養老院在認定院內有老人過世的情形下，「不問生死」直接將長者裝進屍袋，並且通知殯儀館的員工前來領取遺體火化。未料殯儀館員工在運送過程時，發現屍袋竟然會動，嚇得連忙打開屍袋後才發現屍袋中的老人根本還活著。
更荒謬的是，當殯儀館人員向對方反應時，養老院人員卻仍想將屍袋上的布條蓋回去，要求對方直接火化，在一旁的殯儀館人員實在看不下去出面喝斥後，對方才打消念頭。相關畫面遭民眾拍下後引起軒然大波，網友們紛紛痛批養老院草菅人命，要求上海官方回應。
事後，上海市紀委監委消息指出，普陀區民政局黨組書記兼局長張建東、副局長黃耀紅、養老服務科科長劉穎華、長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成、新長征福利院院長葛芳共5人被認為應對此事負責。
而寶山區殯儀館則刊登表揚內容，指出在該館人員在準備接運一名75歲的女性染疫遺體時，發現仍有生命跡象才連忙做出反應。館方表示，「現場的家屬被工作人員細緻入微、恪盡職守、尊重生命的工作態度而感激地再三鞠躬致謝，表示疫情過後一定要來館送上錦旗，以表達深深地謝意和感激之情」，同時將向兩名員工發放各5千元獎勵金，以做為表率。