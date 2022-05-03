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晉升職場勝利組關鍵　李大華：心態不設限、有影響力態度

▲四月影響力講堂邀請職涯規劃專家李大華分享並於講座後致贈感謝狀。(圖／影響力教育基金會提供)
▲四月影響力講堂邀請職涯規劃專家李大華分享並於講座後致贈感謝狀。(圖／影響力教育基金會提供)

生活中心/綜合報導

2022-05-03 10:34:09

面對職場挑戰，唯有知己知彼才能百戰百勝！影響力教育基金會（原江華教育基金會）、OMG宏盟媒體集團、未來教育發展協會合辦的《影響力講堂》系列講座；四月份邀職涯規劃專家李大華以「人生勝利組的敲門磚與墊腳石」為題，帶大家盤點職能，提升職場的硬實力與軟實力。

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人生該做甚麼，李大華勉勵，人生只做兩件事，「想做的事情」和「該做的事情」，對於還在職場摸索的年輕人們，只需要做好規劃，該做的事情，應先優於想做的事情，就不愧自身，並會持續成長；企業需要職員有不設限的心態，及有影響力的態度，影響力可從STAR中看出－情境(Situation)、任務(Task)、行動(Action)、結果(Result)，也反問年輕人，自身需要什麼樣的敲門磚及墊腳石？

李大華認為，以未來的工作趨勢看來，青年人應具備的基本職能，包含一、「語言能力」－可考量語言使用人數、產業、政策等思維，成就個人全球移動力；二、「電腦及網路」－除了熟練掌握常用的辦公軟體，更須與時俱進；三、「溝通能力」－善用三九法，凡是分三點描述，每一點再分三項描述，藉此訓練自己的組織能力；四、「數字管理」－包含時間與金錢，其實就是一種目標管理。

疫情期間，更需要多元學習增加個人職場競爭力！《影響力講堂》系列講座今年以梅迪奇效應為主題，線上邀請來自不同領域的職場專家；影響力教育基金會執行長、同時也是兩岸人力資源專家黃至堯博士提醒大家，無論環境如何變化，機會永遠都是留給準備好的人。 

黃至堯博士說，李大華在分享中，提到面對未來的工作趨勢，青年人應具備的四大基本職能，值得大家投入時間學習；同時強調，遇過許多年薪千萬的優秀的人才，每一位都是持續學習、反思並與時俱進，才能在職場打造屬於自己的舞台！影響力教育基金會將持續舉辦多元化的學習系列活動，期待大家多多參與，更多精彩的活動資訊，歡迎參考FB的粉絲專頁。

▲李大華表為新鮮人提供職涯心法，保持學習的熱情與動力，做好準備，藉此成為有競爭力的人。(圖/影響力教育基金會提供)
▲李大華表為新鮮人提供職涯心法，保持學習的熱情與動力，做好準備，藉此成為有競爭力的人。(圖/影響力教育基金會提供)

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