晉升職場勝利組關鍵 李大華：心態不設限、有影響力態度
面對職場挑戰，唯有知己知彼才能百戰百勝！影響力教育基金會（原江華教育基金會）、OMG宏盟媒體集團、未來教育發展協會合辦的《影響力講堂》系列講座；四月份邀職涯規劃專家李大華以「人生勝利組的敲門磚與墊腳石」為題，帶大家盤點職能，提升職場的硬實力與軟實力。
人生該做甚麼，李大華勉勵，人生只做兩件事，「想做的事情」和「該做的事情」，對於還在職場摸索的年輕人們，只需要做好規劃，該做的事情，應先優於想做的事情，就不愧自身，並會持續成長；企業需要職員有不設限的心態，及有影響力的態度，影響力可從STAR中看出－情境(Situation)、任務(Task)、行動(Action)、結果(Result)，也反問年輕人，自身需要什麼樣的敲門磚及墊腳石？
李大華認為，以未來的工作趨勢看來，青年人應具備的基本職能，包含一、「語言能力」－可考量語言使用人數、產業、政策等思維，成就個人全球移動力；二、「電腦及網路」－除了熟練掌握常用的辦公軟體，更須與時俱進；三、「溝通能力」－善用三九法，凡是分三點描述，每一點再分三項描述，藉此訓練自己的組織能力；四、「數字管理」－包含時間與金錢，其實就是一種目標管理。
疫情期間，更需要多元學習增加個人職場競爭力！《影響力講堂》系列講座今年以梅迪奇效應為主題，線上邀請來自不同領域的職場專家；影響力教育基金會執行長、同時也是兩岸人力資源專家黃至堯博士提醒大家，無論環境如何變化，機會永遠都是留給準備好的人。
黃至堯博士說，李大華在分享中，提到面對未來的工作趨勢，青年人應具備的四大基本職能，值得大家投入時間學習；同時強調，遇過許多年薪千萬的優秀的人才，每一位都是持續學習、反思並與時俱進，才能在職場打造屬於自己的舞台！影響力教育基金會將持續舉辦多元化的學習系列活動，期待大家多多參與，更多精彩的活動資訊，歡迎參考FB的粉絲專頁。