全家App「升級錢包」送咖啡、鮮奶買3送3 連清心都能用
根據金管會統計，非現金交易金額年增近10%，使用電子支付不再是年輕人專利，在超商櫃台結帳時，可看到不少長輩都開始使用超商App內的錢包付款，看好電子支付產業快速成長，「全盈+PAY」日前上線，首波進駐全家官方App，即日起註冊或原先使用「全家Pay」的民眾升級至「全盈+PAY」，就送Let’s Café中杯經典美式。
由全家超商、玉山銀行、拍付國際公司合作成立的「全盈+PAY」，4月底正式在台上線啟用，首波進駐全家官方App，原先就已使用全家錢包結帳的民眾，可直接升級為「全盈+PAY」，或是今年底前註冊啟用，都會加送Let’s Café中杯經典美式。若推薦一位好友成功註冊，再送一杯中杯拿鐵。
為吸引民眾升級，即日起至12月31日前，全家錢包升級至全盈+PAY後，可享點數加倍優惠，原先在全家是消費1元送全家1點，升級後消費1元則送全家2點。每月1日會員日另有獨享好康，6月1日起至今年底，用全盈+PAY支付可享「隨買跨店取」中杯拿鐵買3送3；每周六再不定期推出隱藏版優惠，也是限全盈+PAY支付獨享，首波本周六將率先推出林鳳營鮮奶買三大送三小、全家自有品牌潔膚濕巾買一送一。
原先內建在全家App中的「My FamiPay」，在升級至全盈+PAY後，除了可在全家超商使用，陸續將能在鼎王集團、怡客咖啡、清心福全、伯朗咖啡館、可不可紅茶、拉亞漢堡等連鎖餐飲通路合作支付使用，換句話說，到清心買手搖飲，打開全家App裡的全盈+PAY就能結帳，不用另載其他App。
7-ELEVEN今（3）日則是「勞動經濟日」活動最後一天，除全店指定商品任選2件7.9折、3件7.5折之外，單筆消費滿711元，搭配8大指定信用卡結帳現折100元，換算下來相當於再享8.6折優惠，對民眾來說累折很有感。