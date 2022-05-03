讓學生探索自我、適性發展 綜合高中體現108課綱精神
綜合型高中兼具普通型高中及技術型高中雙重特質，協助學生發展學術預備或職業準備的興趣與知能。教育部國教署今（3）日指出，為協助國中師生、家長瞭解綜合高中的理念與精神，委請團隊於每年3月分縣市辦理綜合高中研習，並請各國中針對九年級學生進行宣導活動，提供國中學生升學進路選擇參考。
國教署說明，目前辦理綜合高中學制的學校都有出色成果。以國立羅東高商為例，該校的學術學程，結合環境教育、多元文化教育及原住民族教育等議題融入「專題實作」教學，並環繞「地方創生」主題，不僅與地方創生推動團體合作，也結合羅東鎮觀光發展所及宜蘭市南館市場管理處，完成「菜市場與地方創生」的專題實作。
台中市大甲高中自110學年度高一自然學術學程開設「動手動腦學化學」，透過教師自製研發的教具、規劃闖關活動課程，校內學生除在校學習外，也到偏鄉小學進行科學教育扎根的學習服務；高二則與東海大學合作開設「探索化學」，並利用周六到大學實驗室進行課程培訓，學生未來若到該大學就讀，可抵免通識課程3學分。
國教署表示，對於還未確定性向及未來發展領域的學生，綜合高中提供學生一年的時間探索與嘗試，在充分認識自我後，選擇最符合需求的升學進路，展現108課綱「適性發展、盡展所長」的精神。