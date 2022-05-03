名家論壇》單厚之／疫情下的萬安警報

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙北是這波疫情最嚴重的縣市，陳時中在台北市的民調滑落並不令人意外，但從交叉分析可以看出，這份民調是一份偏藍的民調，1081名受訪者中，有216人的政黨傾向是民進黨、217人是國民黨、137人是民眾黨，國民黨和民眾黨的佔比明顯高出一般人的認知不少。所以該民調很可能低估了陳時中、高估了蔣萬安和黃珊珊。
雖然民調整體可能失真，但在蔣萬安和黃珊珊的消長，卻大致符合藍軍支持者的印象。過去很長一段時間，蔣萬安都沒有什麼令人有印象的議題，除了中正紀念堂轉型之外，每次引起討論的都是民調、民調下滑、民調不佳、萬安警報之類的新聞。打不出議題的蔣萬安，讓自己變成民眾茶餘飯後的話題。
疫情改變了很多事情，過去2年多的時間，除了幾場重大政治攻防和俄烏戰爭之外，其他很多議題都被疫情掩蓋，既沒有聲量、也沒人關心。以剛過的台鐵「類火車」為例，若是在承平時期，交通部跟台鐵早就被民眾的口水淹沒，哪可能還有交通部長敢自評「過關」。
防疫捧紅了陳時中，也綁住了陳時中，陳時中的政治行情隨著疫情起伏，能不能順利換軌、安全下莊，全看未來的疫情發展。防疫也炒熱了黃珊珊，原本聲量不足、被認為沒有領袖魅力的黃珊珊，因為疫情的爆發，站到媒體和民眾無法忽略的位置，聲量、支持度都水漲船高。
在四大公投、中二補選接連大捷後，民進黨對於贏得年底大選的自信爆棚，但疫情會成為最大的變數。人遇到重大危機時，為了應對危機，往往會更支持當下的領導人，2年前的陳時中和蔡政府如此、烏克蘭的澤倫斯基如此，現任的縣市首長也很可能如此。
包括侯友宜、盧秀燕在內的藍綠連任縣市首長，因為有疫情提供的這個舞台，所以享有挑戰者無法複製的巨大優勢，只要不出可以歸咎於己的大錯，讓民眾感覺比陳時中更接地氣、更己飢己溺，挑戰者都很難找到可以攻擊的破口。過去2年指揮中心的強勢有目共睹，指揮中心收割了防疫成功的所有紅利，如今自然也必須負擔最大的責任。
同樣的狀況也會出現在黃珊珊和蔣萬安的競爭上，之前曾有黃珊珊可能6月請辭的傳聞，但4月中柯文哲就已經明確表示，因為疫情嚴重，黃珊珊「不會出去」。可以預見，不管陳時中最終是否投入台北市長選戰，民眾黨都會儘可能的讓黃珊珊「做好做滿」，收割完所有防疫紅利之後才離開。
蔣萬安的選舉，原本就有政治光譜定位不明、競選團隊組成不順、地方整合嚴重落後等等問題，如今又遇到疫情的火力壓制，即便真有主張和議題，也未必有人願意關心。
疫情爆發，已經無可避免是未來幾個月的政治主戰場，誰掌握疫情的話語權，誰就掌握政治上的優勢；相反的，貼不上疫情的話題，就難免會被邊緣化。對於這樣的情勢，蔣萬安未必無感，但看似找不到有效的對策。在未來一段時間裡，蔣萬安都還會是那個邊緣人，讓黃珊珊繼續在台上唱主角。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com