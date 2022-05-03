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北京暫關所有室內展廳　重演上海封城前防疫節奏

▲中國大陸五一小長假尚未結束，北京市防疫措施已不斷加碼。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸五一小長假尚未結束，北京市防疫措施已不斷加碼。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-03 10:55:17

（中央社記者張淑伶北京3日電）中國大陸五一小長假尚未結束，北京市防疫措施已不斷加碼。繼全市餐廳禁止內用後，各博物館及景區的室內展廳今起暫停開放，並再次大範圍核酸篩查，重演上海封城前的防疫節奏。

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據北京市衛健委官網，2日，北京新增62例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染病例，包括51例確診病例和11例無症狀感染者。從4月22日至今，北京這一波疫情的病例數已超過400例。

綜合媒體報導，北京市公園管理中心和北京市文物局2日發布通告，根據疫情防控工作要求，3日起，頤和園、天壇公園、北海公園等各景區都將關閉所有室內展廳展館；北京地區博物館室內展廳全部暫停開放。

北京市並定於3日至5日，在全市的12個區再次展開連續3輪區域核酸篩查。

在疫情「動態清零」的要求下，面對傳播速度更快的Omicron病毒株，北京這次防疫明顯以上海作為參考，並增加核酸檢測頻率，加強控制人口流動。

上海這一波疫情始於2月底，3月10日停止所有圖書館、美術館等公共機構開放。根據上觀新聞報導，上海至3月中旬累計超過1000例，約用了半個多月的時間；但到3月下旬累計超過1萬例，翻了10倍，只用了10天左右。

北京和上海不同的是，上海直到3月16日至20日才大範圍全市核酸檢測，期間採人員靜止流動的方式；北京則是自4月26日起，也就是疫情起算第5天，就展開大範圍核酸檢測，但並未對人員禁足，並在5月3日又繼續大範圍篩查。

此外，上海是在封控末期、4月底疫情緩和後，設置全市常態化核酸採樣，也就是廣設核酸檢測點並提供免費篩查。

北京則是宣布假期結束後，5月5日起展開常態化核酸檢測，上班上學須持48小時核酸陰性證明、搭乘公共交通工具需有7天內核酸陰性證明。（編輯：呂佳蓉）1110503

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