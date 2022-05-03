北京暫關所有室內展廳　重演上海封城前防疫節奏

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綜合媒體報導，北京市公園管理中心和北京市文物局2日發布通告，根據疫情防控工作要求，3日起，頤和園、天壇公園、北海公園等各景區都將關閉所有室內展廳展館；北京地區博物館室內展廳全部暫停開放。
北京市並定於3日至5日，在全市的12個區再次展開連續3輪區域核酸篩查。
在疫情「動態清零」的要求下，面對傳播速度更快的Omicron病毒株，北京這次防疫明顯以上海作為參考，並增加核酸檢測頻率，加強控制人口流動。
上海這一波疫情始於2月底，3月10日停止所有圖書館、美術館等公共機構開放。根據上觀新聞報導，上海至3月中旬累計超過1000例，約用了半個多月的時間；但到3月下旬累計超過1萬例，翻了10倍，只用了10天左右。
北京和上海不同的是，上海直到3月16日至20日才大範圍全市核酸檢測，期間採人員靜止流動的方式；北京則是自4月26日起，也就是疫情起算第5天，就展開大範圍核酸檢測，但並未對人員禁足，並在5月3日又繼續大範圍篩查。
此外，上海是在封控末期、4月底疫情緩和後，設置全市常態化核酸採樣，也就是廣設核酸檢測點並提供免費篩查。
北京則是宣布假期結束後，5月5日起展開常態化核酸檢測，上班上學須持48小時核酸陰性證明、搭乘公共交通工具需有7天內核酸陰性證明。（編輯：呂佳蓉）1110503