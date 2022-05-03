亞洲同志運動會　美式躲避球前國手李承安親自領軍

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複賽時，賽前被看好的「眾星實業隊」一度差點淘汰，面對背水一戰，前國手李承安選擇親自出賽，隊伍士氣大增，擊敗對手「混合軍團隊」闖進季軍賽。季軍賽一開始與「游準隊」你來我往，戰況一度膠著，沈住氣的李承安帶頭發號司令，在第四波擊球一口氣直接將對手剃光頭，戰成1比0領先，第二局開場李承安成主要攻擊目標被包圍擊球出局，幸而眾星背號10號選手挺身而出，擔下主攻重擔，連續擊中多名對手帶領球隊拿下第二勝，「眾星實業隊」贏得季軍。
爭奪冠軍的「濰視眼科隊」及「三多SANDUO隊」在初賽第一場賽事就遇到，當時濰視以0:2敗北。「濰視眼科隊」一雪前恥，在美式躲避球協會秘書長陳鵬宇帶領下一路闖進冠軍賽，「三多SANDUO隊」是由多名躲避球校隊組成，兩隊二度交戰，面對三多江彦麟指導教練強勢的攻勢，多次攻防下濰視背號3號女選手趁機偷襲成功，終於將指導教練打出場。實力堅強的三多沉住氣，第二局濰視只剩隊長陳鵬宇一人在場內，陳鵬宇雖不輕言放棄，但最後一顆強勢的攻擊球接到後不幸脫手落地，輸掉比賽，「三多SANDUO隊」贏得冠軍，「濰視眼科隊」亞軍。
李承安是現任中華民國美式躲避球協會理事長，為美式躲避球運動的主要台灣推廣者，他說：『世界躲避球總會WDBF正在爭取「美式躲避球」加入2028洛杉磯奧運，可望繼「霹靂舞」後，成為下一個列入奧運項目的新興賽事』。他分享去年在台灣成立協會後，無論是在運動實境節目造成風靡，甚至每周舉辦的美式躲避球訓練營皆場場爆滿，李承安說道：「這項運動在世界有超過70個國家有代表隊伍！希望有一天能夠帶領國家隊參與國際大型賽事，讓台灣的美式躲避球被世界看到」。
美式躲避球是相當依賴選手視覺和反應的運動，在來回擊球高速的運動場上可能發生的危險，曾為近視眼的李承安分享經驗：「在國外的比賽中因為不小心在場上受到頭部攻擊，當時因被球擊中臉部導致隱形眼鏡在眼中碎裂，幸好後續碎片全部取出，才倖免視力受損。」
李承安接受近視雷射已經一年，他說道：「不掀瓣的Smart transPRK在復原後就算再被球擊中臉部，也不用擔心角膜移位的風險，回到躲避球場上擁有更遼闊的視野，不用再因為配戴眼鏡而有所顧慮，有一對清晰的視力，對一個運動員來說真的非常方便和重要！。」