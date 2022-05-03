德國快篩成日常 高嘉瑜籲參考：讓民眾方便取得唾液快篩
近日疫情升溫，不少國人急需快篩試劑，民進黨立委高嘉瑜日前表示，德國快篩試劑一劑才大約30元台幣，與我國有所落差，不過指揮中心卻表示，「德國快篩30元，須天天篩才出門」是假消息，引發討論。高嘉瑜今（3）日受訪時表示，自己的原文是要凸顯快篩是德國人生活的一部分，現在如果快篩陽性才能PCR，那怎樣買到便宜的快篩就是最重要的。
高嘉瑜表示，指揮中心說假消息的訊息，是說德國人出門「須」天天快篩，所謂「須」是有強制力的，「我的原文是說『幾乎』天天快篩，這是看個人意願，沒有強制力，只是要表達快篩是德國人日常生活一部分」。
高嘉瑜說，既然快篩是生活一部分，那試劑取得就要非常方便實惠，也要有唾液快篩供人民選擇。現在如果說快篩陽性才能PCR，前提也是民眾一定要有快篩，所以怎樣買到便宜快篩是大家最關心的。
高嘉瑜表示，有很多在德國的台灣人發布影片都可以看到，當地買得到單劑價格低於1歐元的快篩，網路通路也從0.89歐元到5歐元價格不等，當然成本製造上，每個國家可能會有不一樣價格，但是至少都可以供民眾選擇。
高嘉瑜強調，希望指揮中心讓人民可以在網站上方便取得快篩劑跟血氧機，至於價格也希望可以跟國外同步，讓台灣人也能夠用比較實惠方式取得防疫的物資。
另高嘉瑜也說，現在很多朋友想要從國外寄快篩劑或血氧機回台，這在去年疫情比較緊張時，關務署有放寬讓大家免稅直接寄回來，這次還是要收2000元行政手續費等等，也希望相關寄送回台灣流程能更簡便。