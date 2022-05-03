藍營議員曝YT影片挺高嘉瑜：德國快篩真的只要台幣32元
民進黨立委高嘉瑜日前指德國不分大人小孩幾乎每天快篩才出門，且快篩試劑一劑大約30元，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應「假訊息」。國民黨台中市議員羅廷瑋引用在德國的YouTuber影片證明，真的有32元的快篩試劑！他聲援高嘉瑜之餘，強調「沒有必要掩蓋事實」。但有網友指，在德台人已經證實「便宜都是中國製」。
羅廷瑋在臉書分享YouTube《台灣家庭在德國》影片指出，相信大家都知道，德國物價與人民所得比都比台灣高，但為什麼快篩劑比台灣還要便宜！他強調「我們沒有要否決防疫英雄的功績，但真的沒有必要掩蓋事實，哪怕德國真的快篩50-70元，也都還是比台灣便宜！！更何況台灣真的是排隊都不一定買得到！」
網友在臉書留言指出，「他們本來是很貴的，是最近才降下來」、「或許是德國自製的，免去了運輸成本。再來，比較的原則應是，同產品下才能比較。」羅廷瑋則答：「可是這個影片我看很久了，這影片也不是最近才放的，最少10個月以上。」
網友正反意見吵不停，有人說「在台灣100元也買不到」、「明明事實還不准說，就是一種「做賊心虛」的概念！」「這影片是2021/6影片，而且很多在德台人都已經證實，便宜都是中國製，這些昨天都吵完了，還要繼續？」