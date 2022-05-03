婦輕忽無痛性血尿　查出泌尿上皮癌

台中63歲王姓婦人多月前開始出現血尿症狀，由於不會疼痛，也僅偶爾出現幾次，因而不以為意，沒想到近來情況卻越加嚴重，小便顏色不僅由淡轉深，有時更是紅得嚇人「宛如西瓜汁」，在家人的催促下前往就醫，檢查後發現腎盞部位長了腫瘤，確診為泌尿上皮癌，所幸並未擴散，切除後逐漸康復中。

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亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄表示，經由電腦斷層檢查，發現在婦人的左側腎臟裡疑似有一顆不到一公分的腫瘤，需藉由病理切片才能確定診斷，但由於腫瘤位置在腎盞部位，硬式輸尿管鏡無法到位，因此透過軟式輸尿管鏡，經由膀胱、輸尿管進入腎盂後，順利將腫瘤切片化驗，並確診為「泌尿上皮癌」。

蕭子玄指出，「泌尿上皮癌」其實是包含膀胱癌、輸尿管癌及腎盂癌等泌尿系統癌症的通稱，其成因很多，像是抽菸、末期腎病、飲用受汙染的地下水、長期服用來路不明的中藥草，以及常接觸化學物品等都有可能容易發生癌細胞病變。

罹患泌尿上皮癌的患者常會出現無痛性血尿，原因為泌尿上皮的癌細胞微血管不定時爆開流血，因而出現斷斷續續血尿的情況，但很多患者因為沒有其他不適的症狀，往往都會選擇忽略而延誤就醫，錯過處理時機。

蕭子玄說明，目前可透過影像檢查發現腎臟裡的腫瘤，但還是必須透過輸尿管鏡進行病理切片，才能正確診斷腫瘤的屬性，加上軟式輸尿管鏡可透過手部控制，彎曲程度達到將近270度，能觸及腎臟的各個角落，更能準確找到躲在各個小角落的腎盞腫瘤。此外，軟式輸尿管鏡也能針對腎臟結石，以及不明原因的血尿、腎臟構造異常等症狀進行更精準的診療。