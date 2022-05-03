神話破滅？俄烏戰爭掀駭客「3勢力」轟炸　俄國疲於應付

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其中俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）也在這波浪潮中遭到襲擊，該局一處地區辦公室的電腦緩存資料被公諸於世，除了披露該處分析師在社交媒體關注反軍國主義和毒品合法化等議題之外，還曝光該處一直向俄羅斯聯邦安全局（FSB）提供報告讓安全局持續逮捕不滿政府政策的異議人士。
全球最大的駭客組織「匿名者」（Anonymous）旗下一個名為一個名為「網路營六五」（Network Battalion 65）的駭客團體，將俄羅斯國營「全俄國家電視廣播公司」（VGTRK）20年的電子郵件公諸於眾。網路資安公司Recorded Future表示，這些電子郵件被曝光之後，預期影響相當的大。Network Battalion 65在事後向《華盛頓郵報》表示，其行為並未得到烏克蘭或是其他政府官員的指示或幫助，「我們自己支付行動所需的工具，並且是在工作以及家庭時間之餘進行。我們不求回報，因為這是正確的做法。」
曾任美國國務院首任網路議題協調官的潘特（Chris Painter）指出，此類活動激增之後，有升高和干擾政府秘密行動的風險。但目前為止，似乎協助了美國實現對俄目標。不過潘特同時也警告，俄羅斯仍然具有網路攻擊能力，可能會在最關鍵時刻加以運用，美國官員已敦促各機構做好因應準備。
報導分析，在這波網攻浪潮中最大的受害者，也許是俄羅斯網攻優勢的迷思，過去幾十年以來，這種迷思讓其他國家的駭客及其境內犯罪份子感到威脅，不敢隨意對俄國發動網攻行動，但卻在這次俄烏行動當中慘遭滑鐵盧。
先前烏克蘭當局曾呼籲網軍參戰，對俄羅斯進行網攻，有超過31.1萬人透過社交軟體Telegram加入名為「烏克蘭IT大軍」的組織，誓言要透過網路攻擊，讓俄羅斯「回到石器時代」。