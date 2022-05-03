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質疑金字塔型訴訟　高嘉瑜：如減肥不該吃藥而要漸進

▲民進黨立委高嘉瑜等人召開「最高院躲在象牙塔閉門造車 打造人民訴訟權的靈骨塔」記者會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.05.03）
▲民進黨立委高嘉瑜等人召開「最高院躲在象牙塔閉門造車 打造人民訴訟權的靈骨塔」記者會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.05.03）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-03 11:18:17

司法院推動民事金字塔型訴訟制度，引發各界討論配套是否完備。對此，民進黨立委高嘉瑜、許智傑、蔡易餘今（3）日舉行記者會表示，司法院偷渡「許可上訴制」，讓法官可以恣意決定要不要受理民眾的上訴案件，剝奪人民的上訴權利；高嘉瑜舉例，如同減肥，不可能直接吃減肥藥，可能會受傷，應靠運動慢慢瘦身，循序漸進。

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金字塔型訴訟制度意指，將訴訟資源儘量分配在第一審，終審法院只專注於法律爭議的處理及法律見解的統一，使第一審成為堅實事實審，第二審為嚴格續審制，第三審為嚴格法律審，形成底寬上尖的資源分布，形似金字塔。

高嘉瑜表示，司法院曲解司改國是會議的目標，偷渡「許可上訴制」，讓法官可以恣意決定要不要受理民眾的上訴案件，未來民眾恐「直接二審定讞」，遭剝奪第三審的上訴權。

高嘉瑜舉例，2016年至2020年最高法院刑事上訴案件終結情形以「駁回上訴」比例最高，高達8成4至8成9之間，將近90%的案件上訴三審都被駁回，未來若完全任由法院「許可上訴」，縱使減輕最高法院的負擔，代價卻是人民的上訴權被嚴重限制。

許智傑指出，金字塔型訴訟制度原本是理想的制度，但在現實執行面有落差，現行一審、二審事實審還不夠成熟，恐使部分冤案在二審就被擋住，沒有繼續上訴的管道。

許智傑舉例，前民進黨立委高志鵬觸犯貪污圖利罪，一審有罪、二審無罪、更審也有有罪和無罪的結果，而最高法院遇到過去曾開記者會罵過的法官，該法官正好是決定是否駁回上訴的關鍵人物，「這樣的判決人民會信服嗎？司法改革不該急就章，應該先建立公正第三者作裁判、讓人民有『還清白』上訴機會等配套，才能推動符合社會現狀的改革，否則倉促上路危險性很大。

蔡易餘則提及，現在司法案件越來越多，法官業務量增加，應思考如何增加法官人力、減少行政工作等業務，而非窄化「三級三審」，變相剝奪人民的訴訟權，這樣的改革對人民不公平，希望司法院能思考改革方向，「司改要以人民訴訟權作為核心價值」。

與會的法務部科長李思達則說明，法務部認為，金字塔型訴訟度有沒有包含「許可上訴制」還要再探討，因為在採取嚴格法律審之前，必須有堅實的事實審，包括律師強制代理、訴訟扶助等配套措施，才能修正第三審制度。

李思達說，對於最高法院、憲法法庭的定位和職權，應維持最高法院兼顧解釋法律的功能，不能剝奪人民上訴的權利，修改制度還是要廣徵法律學者、實務工作者、委員的意見，不該冒進。

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