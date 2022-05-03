被「身價2.5億天團」看上　與陳芳語連結10年緣分

全世界第一個「元宇宙原生」音樂廠牌 0x0旗下虛擬藝人「Medicine Man & A-POP」5月將推出全新同名單曲《Medicine Man》，邀來陳芳語合作，Medicine Man & A-POP由21隻「無聊猿」組成 ，曲風以流行、嘻哈為主，引人注意的是，這個天團身價高達2.5億。
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Medicine Man & A-POP 由21隻「無聊猿」所組成，並以Medicine Man為首，其中「無聊猿遊艇俱樂部」可以說是NFT熱潮中最具代表的項目，包括眾多音樂圈名人Post Malone、阿姆、Steve Aoki、麻吉大哥黃立成、JJ林俊傑等，皆為無聊猿的持有和擁護者，Medicine Man & A-POP 則是全世界第一位誕生在元宇宙的 3D 無聊猿歌手，換算一隻近千萬台幣的價值，讓這組天團身價總值竟高達2.5億台幣，也讓人爭先恐後希望能搶先收藏他們的作品。
《Medicine Man》與 Kimberlely 陳芳語合作，提到合作的契機，Medicine Man & A-POP 直言：「這首歌真的很適合她來詮釋！」更笑說：「不然要找誰？」而首度與無聊猿合作的陳芳語，也提到第一時間收到邀請就很興奮，立馬一口答應邀約，她透露這首歌雖然從未正式發行，她其實非常熟悉，一首從Demo開始就聽了10年的歌如今有機會一起重新詮釋，讓她感到緣分的奇妙，她表示：「一直都很喜歡這首歌，但它真的滿難唱的，10年前的我可能還無法駕馭這個風格，第一次能跟 Metaverse（元宇宙）歌手合作覺得很酷！」