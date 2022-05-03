特企／花甲男女逾30萬人有肌少症　醫：更需注意營養均衡

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疫情邁入共存階段！染疫恐增肌少症風險 如何及早預備保護力、及早存「肌」本成關鍵！
根據研究調查，平均達 50歲後肌肉流失更比30歲壯年時期加速2倍。隨著疫情蔓延全球，更有研究指出，新型冠狀病毒除了造成肺部損傷外，肌肉、骨骼有可能受病毒影響，進而增加肌少症風險 。程信翰醫師指出：「新型冠狀病毒可能攻擊肌肉組織，導致蛋白質不易吸收轉化，民眾也容易受病毒影響，降低食慾進而減少營養攝取提升肌少症風險，未來肌少症可能不再只限中高齡者須留意，年輕族群也需要及早開始存『肌』本遠離肌少症風險。」染疫人數雖持續增加，但中重症與死亡比例已大幅降低，世界走向與病毒共存，面對疾病挑戰，重視均衡營養、固定運動，維持保護力仍是關鍵!
疫情下外食比例增高，民眾常擔心誤踩高熱量食物雷區。如何維持營養均衡、增肌不增肥？陳怡錞營養師建議：「民眾在營養攝取時，應留意盡量挑選含有優質蛋白質、MCT中鏈脂肪酸這類營養素，以及更接近天然食材成分的食物，更能事半功倍。」
肌少症患者隨年齡增加提升！牙口退化、胃口差，「多種口味交替、天然食材為主」達標所需營養均衡好肌力
根據統計，台灣60-70 歲約有10%患有肌少症，到了80歲以上可能將近30%。程信翰醫師指出：「肌少症罹病風險比我們想像得高，除了牙口問題，慢性病、失智症或中風都可能因疾病導致胃口不佳、或吞嚥神經狀況，產生營養不均，長期可能產生肌少症危機。」程信翰醫師進一步提醒：「以70公斤的長者為例，每天應攝取2100大卡與56g的蛋白質。若攝取不足，會加速肌肉流失，導致跌倒、骨折等死亡風險激增。」107年死因統計指出，65歲以上事故傷害死亡原因第二名為跌倒 、一旦長輩跌倒後臥床不起，肌肉萎縮與流失更快，死亡風險步步近逼。
長輩牙口不好、食慾不振，對於食物口味較為挑惕，長者會因為營養補充品的口味不佳或是覺得膩而拒絕持續使用，導致肌肉量流失風險，常讓子女及照護者傷透腦筋。陳怡錞營養師分享：「曾有位75歲的陳大哥，因受牙周病影響牙齒咀嚼功能不好，導致長期無法咀嚼肉類、蛋白質攝取不足。治療期間更因食慾不振而體力不佳，透過營養品的補充，攝取優質蛋白質與能及時轉換能量的MCT，讓體力穩固、恢復健康。」營養師進一步提醒：「為長輩預備營養補充品要設身處地，適口性跟多元口味交替能避免長輩拒絕持續使用，尤其若能選用以天然食材為主，並搭配長輩飲食習慣的口味，能提升長輩願意持續補充的機會，透過穩定補充，重回健康生活。」
超前部屬與病毒共存的生活 營養師分享兼具美味與優質蛋白質、MCT小撇步！讓您增強保護力、遠離肌少症
隨年紀增長、肌肉流失速度增加，想穩固身體肌肉量，增強疾病共存保護力從何做起？程信翰醫師指出，想要甩開肌少症風險，3大步驟一定要記得：
一、 量表自評及早揪疾病風險
二、 攝取足夠的優質蛋白質與油脂熱量
三、 養成每週運動習慣
研究也證實，每日補充約6克的MCT與優質蛋白質，有助提升肌握力，每日補充MCT的長者，肌力測試明顯提升達48% 、在握力與行動力也提升約13% 。面對市面多樣化的選擇，陳營養師建議：「可以挑選知名品牌、口味多元、營養均衡富有優質蛋白質與MCT優質油脂的營養素，且注重天然的產品，符合長輩飲食習慣，願意持續使用，更能事半功倍。」病毒共存時刻日常超前部屬，避免肌少症危機、增加保護力。