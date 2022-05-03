家暴案逆轉！《女力》男星撕裂傷噴血 控女友出軌又動粗
《女力報到》男星林曜晟（博焱）遭女友張小姐控訴家暴，今（3日）他反擊女友才是施暴的一方，兩人確診期間居家隔離，因林曜晟聽聞女友有第三者，甚至根本就是已婚身分，他提議看女友手機簡訊，「她突然失控撲了過來，更打破了香水瓶說要自殘或傷害我，還咬了我的雙手，她所貼出照片，事實上在衣服上還有她腿上超長未乾血跡全部都是我的。我的腳不但遭她在我家拿香水瓶與酒瓶劃傷，身上全都是她所留下的抓痕與咬痕，再次強調，我並沒有對張小姐暴力相向，任何一拳一掌都沒有。因為我流了很多血，在爭吵結束後我也主動報警處理。」
林曜晟表示和女友交往3個月，分分合合好多次，這次是因為感情糾紛起衝突，並非如爆料所言求歡不成，他的右手拇指遭女友咬到嚴重撕裂傷，「過程中我們彼此都有受傷，推擠絕對有，但我絕對沒有主動暴力毆打張小姐，張小姐的驗傷單，可見皆為擦傷與挫傷，我絕對沒有動手掐張小姐的脖子。」
林曜晟對於演藝圈朋友遭到波及，深感抱歉，尤其是曾國城，「在外我從來沒有說自己是城哥的乾兒子，或是仗著城哥朋友到處要人請客，這全是莫須有的指控，我很難過自己的感情事，無端扯上熊熊與小嫻，在此向她們鄭重道歉。」
林曜晟表示：「最後，在這個疫情嚴峻期間，我做了很不好的示範很抱歉，讓醫院的護理人員們疲於醫治新冠疫情患者外，還要照顧收拾我們非理性後的殘局，尤其是我與張小姐2人都是確診者，發生這事情讓我更感到羞愧，對此浪費社會資源，我真的感到非常抱歉，在此我會自己深刻的反省。」
※【NOWnews 今日新聞
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