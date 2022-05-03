蔡沐妍開戰歐陽靖育兒觀 她翻「跨時空證據」怒批雙標
畢業於台大獸醫系、《女人我最大》班底蔡沐妍近日發文討論「寶寶該不該躺地」，被質疑是在暗酸藝人譚艾珍的女兒歐陽靖，隨後雙方的育兒觀在社群上掀起兩派論戰。如今事情越演越烈，鄉民女神「qn」黃瓊慧也參戰，近日透過臉書起底蔡沐妍過去的2張照片打臉，希望能替歐陽靖扳回一城。
歐陽靖分享兒子「新醬」在商店內躺地的照片引來蔡沐妍不滿，意有所指地發文強調讓孩子隨處躺下是自由、是好事，但事後的教育和溝通很重要，歐陽靖事後也反擊，直言：「自己孩子至少不會變成藉由批評別人來換取流量的人。」
黃瓊慧在社群上找到「跨時空打臉照」，可以看到蔡沐妍過去也曾曝光小孩當街趴地的照片，讓她忍不住動怒：「我說那個蔡沐妍，妳到底有什麼資格講人家？我就問在公開場合『偷看阿嬤試穿衣服』，是自由開放、適性教育？還是自私放任、不具有基本禮儀？」同時從對方發文時間點分析，指出當時其孩子與目前新醬的年紀差不多。
蔡沐妍的雙重標準，讓黃瓊慧非常傻眼：「妳怎麼這麼雙標？我可以妳不行？妳自己在拍這張照片的時候應該也覺得很無奈，可是小孩要玩、要搗蛋我真的沒辦法阻止？」認為蔡沐妍此照的心態，應該與現在的歐陽靖差不多：「大家都想找到有同樣經歷、同溫層的媽媽一起互相取暖、互相安慰而已，怎麼妳在看到其他媽媽讓小孩子躺地的照片，就瞬間忘記自己曾經也走過這段，然後反過頭來批鬥小孩和媽媽。」黃瓊慧最後強調自己沒有特別偏心或是站在誰的立場，只是就是論事。」