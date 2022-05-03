韓出現首例Omicron亞變種「BA.2.12.1」 釀美國病例激增
在Omicron的新亞變種毒株「BA.2.12.1」肆虐下，美國東北部的紐約疫情復燃，位於西部的加州病例數也開始激增。而在亞洲，韓國防疫當局表示，其國內發現首宗BA.2.12.1病毒感染者，為海外入境案例。
根據《韓聯社》報導，韓國疾病管理聽中央防疫對策本部今（3）日上午表示，在海外入境人士中，檢測出BA.2.12.1感染者，患者為50多歲女性，於4月16日從美國入境韓國，入境後的第2天確診新冠肺炎，確診前曾接種3劑新冠疫苗，截至發稿為止尚未出現特殊症狀。
報導指出，BA.2.12.1的傳染力據悉比Omicron更強，傳播速度甚至還比BA.2快了23至27%，而這也導致近期美國紐約和其他地區的感染數量激增。
目前尚無證據顯示，BA.2.12.1對中、重症造成的影響，不過韓國近日已陸續鬆綁防疫措施，包含取消實施了1年多的戶外口罩令（50人以上有傳染風險的場合除外），並取消了私人聚會和營業時間，疫情是否會因此反覆，仍有待後續觀察。
※【NOWnews 今日新聞
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