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總獎金逾9.2億元！端午應景刮刮樂搶市、3個頭獎200萬元

▲再過一個月就是端午佳節，台灣彩券公司今（3）日搶先推出2款應景刮刮樂，總獎項超過277萬個，總獎金逾9.2億元，更有3個頭獎200萬元。（圖／台灣彩券公司提供）
▲再過一個月就是端午佳節，台灣彩券公司今（3）日搶先推出2款應景刮刮樂，總獎項超過277萬個，總獎金逾9.2億元，更有3個頭獎200萬元。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真/台北報導

2022-05-03 11:53:38

再過一個月就是端午節，台灣彩券公司今（3）日也搶先推出應景刮刮樂共兩款，總獎項超過277萬個，總獎金逾9.2億元，其中「金鑽999」共有3個頭獎200萬元，2000元（含）以上的獎項也超過6萬個，另一個「金好中」則呼應農曆5月5日規劃頭獎55萬元共有50個，總中獎率高達50.1%，等於平均每兩張就有一張中獎。

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台灣彩券公司表示，新推出的刮刮樂「金好中」，每張售價200元，頭獎以農曆五月五日端午節為概念，規劃50個頭獎55萬元，總中獎率達50.1%，平均每兩張就有一張中獎，票面上的主角包括和「中」諧音的Q版擬人化金粽、祈福御守、財富感十足的寶藏箱與金磚，傳達心願達成與財源滾滾的好預兆。

至於「金好中」的遊戲玩法多元，包含「刮六中三」、「刮三中三」、「對幸運符號」及「一刮即中」，並運用龍舟、立蛋、粽子等端午應景元素作為遊戲符號，增加消費者的刮獎趣味。

今日同步上市的刮刮樂還有「金鑽999」，每張售價200元，票面以999純金條搭配耀眼奪目的黃鑽為設計，凸顯遊戲主題，也象徵對消費者財富、事業「賺久久」的祝福，遊戲玩法為民眾熟悉的「對幸運號碼」及「一刮即中」，共有3個頭獎200萬元，2000元（含）以上的獎項超過6萬個，總中獎率27.55%。

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