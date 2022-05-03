現行犯逮捕！灰貓偷吃花椰菜被抓包 咬住不放開：這我的
這要直接抱緊處理了！有些貓咪天生貪吃，經常覬覦人類的食物，尤其是魚類或是肉類更是牠們的心頭好。日本就有一隻灰貓這天偷竊了飼主的花椰菜，被抓包後仍緊咬不鬆口，彷彿堅定地表示：「這是我的！」
這名住在東京的飼主其實養了兩隻貓咪，分別是半長毛貓姐姐「Anzu（あんず）」以及短毛貓妹妹「Kabosu（かぼす）」，牠們目前都只有7個多月大，但是個性卻南轅北轍。姊姊Anzu善於攀爬又古靈精怪，妹妹Kabosu則是聰明又貪吃不愛動。
不過這次因為貪吃而鬧事的卻是Anzu，這天飼主吃晚餐時，盤子裡放著煮好的花椰菜，平時都是Kabosu會在旁邊「盯哨」，沒想到這次卻是Anzu看準了目標，趁飼主不注意時咬住一朵花椰菜就落跑，不過由於牠逃跑速度不快，馬上就被飼主逮到，卻怎麼樣也不想鬆口！飼主笑說Anzu就這樣與自己僵持了大約30秒後，才不情願地放下花椰菜，但是5秒後牠又意圖作案，但由於飼主的花椰菜已經過調味，不適合給貓咪吃，只好立刻沒收！
網友們看了照片都紛紛笑說：「現行犯遭逮捕」、「竟然偷吃花椰菜，吃素的貓？」、「我家貓的會偷吃麵條」、「牠是美食家，懂花椰菜的好處」、「所以只能抱緊處理了」、「以後要另外煮一份沒調味的給貓貓啦」、「貓：我先看到的！」、「這麼可愛只能原諒」，事實上，花椰菜其實是少數貓咪可以接受的蔬菜之一，另外它富含纖維素以及維他命，可以少量給貓咪食用幫助維持消化道機能，不過有經過任何調味的就不適合給貓咪喔！（編輯：陳珮瑜）