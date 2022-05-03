4點反擊《女力》男星！女友弟怒控「姐姐被囚禁還下跪」
《女力報到》男星林曜晟（博焱）遭女友張小姐控訴家暴，今（3日）反擊女友才是施暴一方，兩人確診居家隔離期間發生口角，林曜晟因懷疑女友在外有第三者，要求看女友手機，女友憤而砸破香水瓶劃傷他的腳、將林曜晟右手拇指咬到嚴重撕裂傷，屋內滿地血跡。張小姐弟弟對此發4點聲明，指控林曜晟囚禁、掐脖子等恐怖情人行徑。
張小姐弟弟將姐姐被打的過程公開，「事情發生的經過是包含男方囚禁女生在更衣間，還搶走女生手機要密碼，女方求救無效，還跪求男方給她胃藥，香水罐的破裂是女方求救時砸碎玻璃的，男方還有踩到。如果照男方的故事，詢問女生想要看手機，女方會摔香水瓶自殘會不會太不合理？明眼人都會知道是假話，傷口是男方踩到碎玻璃的，男生宣傳手上的傷，其實是女方被打後，反抗時留下的傷，不要用這件事情獲取同情。」
張小姐弟弟也表示：「女方被男方掐脖的部分，已有驗傷單證明，說沒對女方動手，可是驗傷單已證明。」而因為林曜晟貼出女友臉部打馬賽克的照片，張弟強調：「關於公開受害人樣貌等相關資訊的訊息，因被害者非公眾人物，已屬傾（侵）權，這部分今日未下架會提告。」
※【NOWnews 今日新聞
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