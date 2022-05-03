血淋淋現場！快篩陽塞爆急診　OHCA病患等無醫師過世

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急診護理師表示，每天8小時裡的單位時間，要採檢看診100多人，人力配置不斷因為同仁確診、隔離而縮減，在線上的人力負擔沉痾難解，加上真正需要急重症醫療支援的患者不會因疫情爆發而減少，更讓第一線醫護同仁雪上加霜，加速緊急醫療系統的崩盤。
急診護理師直言，「緊急醫療系統崩盤的結果，就是重症病人（OHCA、腦中風、心肌梗塞、嚴重創傷…等）無人可救，無人可醫」。
急診護理師指出，現行急診的現狀就是如此，隨著確診人數直線上升，民眾恐慌感也呼之欲出，紛紛因快篩陽性就湧入急診，造成大量的醫護人力投入在快篩陽及確診的輕症病人上，導致重症病人的醫療照護品質大打折扣。
急診護理師也透露，前日蜂擁而至的快篩陽病人塞爆急診，在內部處理的一般病人的護理師只有檢傷跟一位護理師，此時通報OHCA，只有一名護理師可以進行急救，「甚至醫生也淹沒在快篩陽性的病人中，沒有醫生可以即時診治，最後病人當然還是過世了」。
急診護理師說明，這種因為民眾恐慌性和政府政策錯誤造成的各種遺憾，「真的很不希望再發生。身為在第一線的醫護，看盡了太多因政策錯誤而死的病人」，看過太多被到處踢的人球事件，每個同仁都會對憾事有所遺憾，也各個身心俱疲，但都對民眾、對體制，對政府卻無能為力。
「我認為我有必要將這血淋淋的急診現場告訴各位！」急診護理師呼籲，民眾不要因為恐慌、輕症而佔用緊急醫療資源，把急診留給真正需要的人們，也喊話政府重視醫護人力不足的問題，以及防疫政策的調整，更不要拿重症病人的醫療品質及醫護人員的安全當籌碼。
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