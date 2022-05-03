陪媽媽吃大餐！飯店推限定美味　內用外帶都可以

▲義大皇家酒店「柳町日本料理」今年母親節套餐推出溫暖的粉紅色系美食。（圖／義大皇家酒店提供）
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▲義大皇家酒店「柳町日本料理」今年母親節套餐推出溫暖的粉紅色系美食。（圖／義大皇家酒店提供）
母親節即將到來，除了可以在餐廳慶祝，業者也推出外帶大餐體貼各種需求。義大皇家酒店規畫美食、芳療專案，皇樓中餐廳的頂級粵菜料理與套餐，內用、外帶均可。和逸飯店Cozzi THE Roof高空美景餐廳，5月7、8日兩天推出「饗愛媽媽幸福食刻」；還有「四人分享外帶餐」可選擇。比歐緻居「眺吧餐酒館」春季菜單「法塔春雞袋」以特殊的「水晶膜」來密封調理，春雞被核桃木香圍繞，每一口滋味都噴香驚豔。
義大皇家酒店「柳町日本料理」今年以溫暖的粉紅色系美食，推出每位1,500元的母親節套餐 (服務費另計)，從前菜、刺身、蒸物、主菜至甜點，精挑細選每道菜的食材，無論是色澤、擺飾，都是以溫暖的粉紅色為基底；「皇樓中餐廳」則有米其林級主廚團隊帶來百道高檔粵式中菜與港點，另有每位6,880元或8,880元的「極頂套餐」(服務費另計)，包含花膠鮮鮑、鮮活龍蝦、香煎和牛、官燕甜湯等精品級饗宴，同時也提供外帶服務，滿額再贈招牌餐點。飯店內的皇家E Spa也推出舒緩芳療或沙龍美容優惠，5月7日還有專為房客舉辦療癒瑜珈體驗。 ▲眺吧餐酒館「法塔春雞袋」以特殊的「水晶膜」來密封調理。（圖／比歐緻居提供） 位於三多商圈的和逸飯店‧高雄中山館30樓Cozzi THE Roof高空美景餐廳，將於5月7日、8日兩天推出「饗愛媽媽幸福食刻」西式半自助套餐每位560元+10%起，任選美國頂級乾式熟成牛排、爐烤法式鴨胸佐鱸魚等多款海陸主餐，搭配母親節特別版輕食自助吧，二十多種料理吃到飽，另提供中式澎湃桌菜十人份10,000元+10%起。活動期間只要帶媽媽來用餐，餐廳即贈嚴選咖啡濾掛包。外帶美食則有「四人分享外帶餐」2,400元，可品嘗鮮嫩美國板腱牛排、香煎鮭魚鮮蝦、炭烤鱸魚、波隆納義大利肉醬麵等，餐點均可於線上商城一指點購下單。 ▲和逸飯店高空美景餐廳推出「饗愛媽媽幸福食刻」。（圖／和逸飯店提供） 比歐緻居頂樓「眺吧餐酒館」母親節前夕推出全新春季菜單。主廚特別採用義大利名廚Fabio Tacchella所研發的「Carta Fata水晶膜」來密封調理「法塔春雞袋 | 季節烤時蔬」，其特殊材質能使肉質細嫩的春雞，無需額外調味就能完美保留食材的原汁原味，充滿核桃木香的春雞美味而香氣撲鼻。另外還有「市場鮮魚| 澄清雞湯 | 茴香油」、「韃靼牛肉 |牛骨髓 | 酪梨 | 酸種麵包」等多道春季菜單，視覺搶眼也食趣十足，多道料理採桌邊服務，讓媽媽能放開感官細細品味。 ▲眺吧餐酒館多道春季菜單，視覺搶眼也食趣十足。（圖／比歐緻居提供）