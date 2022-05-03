到處留情！邢泰釗出任檢察總長前　再幫高檢署發2本書

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蔡笑稱，邢泰釗每到一個地方服務，就會編攥書籍跟期刊，上個月底，高檢署曾發表更保、犯保的工作指引，原以為已是業務總結報告，結果今天又發表2本書，真是「到處留情」，留下大家對他的懷念之情，在離開高檢署前又編攥「臺灣檢察法鑑」，把全台檢察機關的署誌連結起來，並把各地偵辦重大案件的紀實留下紀錄，工程浩大。
蔡表示，「第二審檢察官辦案參考手冊」是一個SOP的概念，因檢察官升上二審後，即便檢察經歷豐富，但二審辦案方式不同，有一本手冊參考，讓大家很快上手、工作標準一致。其實該手冊2011就已制定，但經過十年的更迭，由主任檢察官陳宏達帶領30位同仁及主任，重新編訂。
高檢署檢察長邢泰釗表示，「臺灣檢察法鑑」除歷史傳承外，也將所屬各檢察機關共28單位歷史，予以系統性的蒐集與整理，做成全面性的連結與典藏；另特增設重大災害與癘疫專章，就台鐵太魯閣號408次列車事故與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間偵查、相驗及執行案件等應變及權宜作法為記述，提供後續處理此類案件的參考。
至於「第二審檢察官辦案參考手冊」分為六章，包括第二審偵查、上訴、聲請再議、職權再議、刑事執行及其他案件等檢察業務，並另立智慧財產案件專冊，期藉由經驗的傳承，使第二審檢察官能迅速掌握業務，提升專業智能。考量近年來法令修正頻繁，且線上查詢便捷，為達減紙環保目的，將發行電子版，公布於法務部單一窗口瀏覽，並定期更新。