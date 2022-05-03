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NBA／Doncic獨砍45分無用　太陽多點開花首戰勝獨行俠

▲太陽新星Devin Booker繳出23分「準大三元」。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽新星Devin Booker繳出23分「準大三元」。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-03 12:44:37

季後賽次輪，太陽和獨行俠今(3)日展開首戰，儘管獨行俠主將Luka Doncic猛砍45分仍難以隻手遮天，太陽在Devin Booker穿針引線個人繳出23分的帶領下，多點開花6人得分上雙，以121:114獲勝。

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太陽主將Booker在首輪最後一戰傷癒歸隊，今次輪首戰展現贏球企圖心，首節獨攬13分，幫助太陽建立雙位數領先，次節換狀元中鋒Deandre Ayton發威砍進10分，上半場打完太陽以69:56領先，獨行俠僅靠Doncic攻下26分獨撐大局。

易籃後，太陽打定主意只讓Doncic得分，阻斷獨行俠其他火力支援，太陽一路領先到最後，就算Doncic讀秒階段砍進三分球也無力回天。

Doncic上場45分鐘，攻下45分12籃板8助攻，拿下獨行俠次高分的是替補的Maxi Kleber，但他在第四節開始就因灌籃沒抓穩籃框，重摔在地提前退場，留下19分4助攻，也顯示獨行俠今火力不足。

太陽則是多點開花，Ayton拿下最高25分8籃板，Booker貢獻23分9籃板8助攻，Chris Paul挹注19分5籃板3助攻，先發5人得分都上雙。
 

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