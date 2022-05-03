COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

北市偵查隊長「禁員警快篩」！市警局調查屬實　懲處出爐

▲台北市警察局南港分局昨晚表示，針對胡姓偵查隊長不許恐染疫員警篩檢一事，將從嚴查處、從重究責；對此，市警局今天表示，經徹夜調查屬實，將其記過1次並調整為內勤職務。（圖／翻攝自GoogleMap）
▲台北市警察局南港分局昨晚表示，針對胡姓偵查隊長不許恐染疫員警篩檢一事，將從嚴查處、從重究責；對此，市警局今天表示，經徹夜調查屬實，將其記過1次並調整為內勤職務。（圖／翻攝自GoogleMap）

中央社

2022-05-03 12:26:322022-05-03 12:26:37

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市警察局南港分局昨晚表示，針對胡姓偵查隊長不許恐染疫員警篩檢一事，將從嚴查處、從重究責；對此，市警局今天表示，經徹夜調查屬實，將其記過1次並調整為內勤職務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
南港分局偵查隊爆8人確診，有員警出現症狀要主動篩檢，卻被偵查隊長責罵；南港分局昨晚說，從未要求員警不准快篩或PCR檢測，針對此案疑義將從嚴查處、從重究責。

市警局督察室股長李憲蒼今天表示，針對南港分局胡姓偵查隊長處事不當部分，市警局專案小組徹夜調查後，經查屬實，將其記過1次並調整為內勤職務。

李憲蒼說，市警局並未禁止同仁快篩或是PCR檢測，對於確診同仁也成立關懷小組予以協助，會持續要求各單位規劃各項勤、業務時，需納入防疫思考，兼顧治安、交通和員警執勤安全，並持續請各單位加強和基層同仁溝通，表達市警局關懷。（編輯：方沛清）1110503

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

出手調停連千毅！「北盜黑金城」親曝與勾惡關係：很欣賞

國1岡山段「2車追撞」！時速紫爆　回堵10公里

小煜1歲兒驚傳快篩陽！發高燒不吞藥　一家人被迫分離

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀