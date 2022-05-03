1歲嬰重症「叫不醒」！爸媽苦等1小時看診　護理師曝原因

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護理師說，自己立即拉開嬰兒車的遮陽棚叫了一下小朋友，小朋友沒有反應，後來因為要評估狀況給予小朋友疼痛刺激後小朋友才有輕微的哭聲，所以讓小朋友先進入「重症區緊急先看診治療」，他們等待的時間大概是1個小時才看到診，很心疼這位小朋友，也心疼著急不安的父母。
護理師無奈表示，前面的好多病人都是在家快篩陽性，只有輕微的喉嚨搔癢及咳嗽症狀，「並不是要告訴大家有症狀不能就醫，更不是要責怪任何人，只是希望輕症的患者能把急診資源留給真正需要急診。」
護理師也以下整理出需要緊急就醫掛急診的陽性個案症狀供大家參考：
1、高燒合併胸悶
2、呼吸急促（需要很費力呼吸）
3、心跳過快（大於每分鐘120次）
4、意識改變（與平常的意識狀況不同，例如正常小朋友是活蹦亂跳的，但現在的狀況昏睡叫不太醒）
5、咳嗽嚴重合併血痰等等。
最後護理師也呼籲，希望輕症病人儘量把急診資源留給真正需要的人使用，也讓真正的重症病人能夠在最短的時間內接受治療，急診人次一天比一天創新高，醫護人員再苦也會為大家賣力的付出，但希望大家不要再責備醫護，醫護真的努力了，也希望大家能夠配合。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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