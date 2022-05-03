虎豹潭事件震驚社會 立院三讀修正旅遊水域業者強制保險
立法院會今（3）日三讀修正通過《觀光發展條例部分條文》，新增電子商務和旅遊團、水域遊憩活動責任保險給付相關條文，明定旅遊業及水域活動等業者應投保責任保險，無論被保險人有無過失，得請求保險給付，並制定旅客和親屬請求順序。
去年10月新北市雙溪區發生虎豹潭6人溺水死亡事故震驚社會，調查過程中發現業者對4名15歲以下學生都沒有死亡給付，更未協助投保旅遊平安險等。提案修法的國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，過去旅遊活動意外頻傳，後續責任釐清、理賠常曠日費時，這次修法參考強制汽車責任保險法，明定旅遊業、水域活動業者投保責任保險，並制定親屬請求順序，使旅客和親屬都能獲得保障。
《觀光發展條例部分條文》修正案參考強制汽車責任保險法的精神，要求旅遊業、水域活動等相關業者，應有投保責任險的義務，不論有無過失，均得請求保險給付，並明定若意外事故致遊客死亡者，請求順位依序為父母、子女及配偶、祖父母、孫子女、兄弟姊妺。
現行第29條規定，旅行業辦理團體旅遊或個別旅遊時，應與旅客訂定書面契約，因應電子化及電子商務盛行，這次修法也修正契約要式性不再侷限於書面紙本，爰參照電子簽章法的規定，增定旅行業與旅客簽定旅遊契約方式，得以電子簽章。
修正條文也明定，觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有玷辱國家榮譽 、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，可處新台幣3萬至15萬罰鍰罰鍰；情節重大者，可處15至50萬元罰緩，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。