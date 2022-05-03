熊厚基就任總統府戰略顧問　總統盼提升國防自主、護國安

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蔡英文表示，這幾年來，國機國造提升了空軍整體戰力，也帶動國內航太產業的重要發展，例如，首架勇鷹高教機順利交機。此外，「F-16V性能提升接裝」任務能夠順利達成，熊厚基都付出了許多心力。看到熊厚基期勉空軍弟兄姊妹，要「努力到無能為力，拚搏到感動自己」，這就是他以身作則的精神，令人非常敬佩。
蔡英文提到，尤其近年來，共機頻繁侵擾臺海，熊厚基帶領全體空軍，時時刻刻守護台灣安全，她要向熊厚基說聲「辛苦了」。她也期待，熊厚基在新崗位上，以豐富的經驗為國家安全戰略效力，並且持續提供國軍寶貴建言，讓國軍更好更進步。
另外，蔡英文說，接任空軍司令並晉任上將的劉任遠，也是國軍倚重的傑出將領，他曾經擔任空軍司令部參謀長、空軍作戰部指揮官等重要職務。過去劉任遠在空軍副司令任內，對於新興兵力成軍及各項戰備整備強化上，有許多的貢獻。她也期待，劉任遠今後持續發揮長才，帶領空軍打造更強的空防戰力。
蔡英文強調，今天現場的各位，都是撐起國家安全防線，不可或缺的一份子。她也要特別感謝熊厚基的夫人和劉任遠的夫人的支持和付出，讓國軍大家庭能夠凝聚更強大的力量，共同守護家園。
蔡英文說，近來隨著世界局勢變化，台海的和平穩定更加受到國際關注，台灣要持續提升國防自主能力，守護國家安全，也為區域穩定和平發展，繼續貢獻心力。這個目標，需要大家共同來努力，她對熊厚基和劉任遠充滿了期待，並祝福2位身體健康、工作順利，在新職務上創造更豐碩的成果。