呼應王婉諭　中市議員張家銨：制服繡名字早該廢除

時代力量立委王婉諭日前指出，目前仍有5成國高中要求學生在制服繡名字，不合時宜的規定早該廢除。民進黨台中市議員張家銨今（5日）質詢時呼應王婉諭看法，強調學生制服繡姓名有安全疑慮、違反性平原則。市府指出，台中市規定制服繡姓名的國高中有79校，其中僅規定男生繡姓名的學校有7校。
王婉諭上個月在臉書發文，分享成功高中一名學生因制服繡名字、被肉搜甚至引發個資外洩的故事，她要求教育部面對資訊化的浪潮，應通盤檢討、甚至要求校方不得強迫學生繡姓名，教育部長潘文忠允諾4月底前完成盤點，根據教育部回文，全台灣國高中學校不需要繡名字只有5成左右。
自行在家居隔的張家銨，今在議會線上質詢時，要求教育局說明台中市調查結果，並在這學期結束之前，落實全市學生制服免繡姓名。教育局副局長葉俊傑表示，目前台中市所轄高中以下學校，規範學生制服須繡姓名的有79校，其中僅規範男學生的有7校，含高中5校、國中2校。
台中市國中、高中職123所，須繡姓名的學校超過6成，比全國平均值還高。
葉俊傑說，教育局已於4月14日函請這7校落實性別平等法，不得僅規定單一性別制服須繡姓名。至於男女生都繡姓名的學校，將要求以民主方式廣納學生及家長意見，修定學生服裝儀容規定，並經校務會議通過後實施，預計6月底前可以處理完成。