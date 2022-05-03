COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

名家論壇》黎榮章／蔡適應是民進黨在基隆的最佳人選？

▲立委蔡適應接棒選基隆市長呼聲高。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲立委蔡適應接棒選基隆市長呼聲高。（圖／蔡適應辦公室提供）

文/黎榮章

2022-05-03 12:52:37

年底九合一選戰腳步越來越近，此次地方選舉，許多藍營縣市長尋求連任，綠營執政縣市卻有很多要面臨交棒；在現任者衛冕優勢下，民進黨此次選戰處於先天不利位置，因此黨內許多人寄望，在北台灣提出漂亮的候選人連線，拉抬整體選戰氣勢。民進黨選對會24日決議，即將交棒的新竹市與基隆市市長人選，提名方法由初選改為徵召。此舉賦予黨主席蔡英文更大權力，來操盤整個北台灣的選將佈局，同時，原本立委蔡適應接棒選基隆市長呼聲高，但在前述提名制度變革下，蔡適應能否出線平添變數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年來，民進黨靠空戰取得不少的選舉優勢，北台灣都會選區居多，更是值得民進黨發揮空戰實力的區域，而其中，候選人的官方臉書粉專成為與選民溝通、聚眾造勢的重要管道，其經營成效成為評估候選人戰力的指標之一。透過QuickseeK快析輿情資料庫比較民進黨186餘名黨公職今年以來的臉書經營情況，民進黨公職人員平均每一則貼文的互動數值，前標為3176.6次、均標1564.8次、後標20.7次，而蔡適應平均每則貼文的互動數為629次，低於均標，排名第94名，經營成效屬於中後段班，似乎稱不上「自帶流量」，難靠自媒體創造聲浪。

此外，基隆市、新竹市改徵召後，加上六都原本就是徵召區，等於北北基桃竹將全面透過徵召產生市長人選。為了打出北台灣連線，選對會提名時，勢必考量跨區候選人間能否橫向串連、拉抬選情。然而，蔡適應和其他北台灣潛在候選人的臉書經營成效差距甚大，例如積極爭取台北市長提名的林佳龍，臉書貼文平均互動數10623.2次，是前段班中的前段班；被看好可能轉戰其他縣市的林智堅，平均互動數2738.4，成績也相當優異，此外，在新北、桃園、新竹等選區被點名的內政部長徐國勇（1869）、前立委黃適卓（2691）、彭紹瑾（1461）、行政院顧問鄭宏輝（888）等人的經營成效也較蔡適應優異，蔡如真獲提名，能為民進黨的「北台灣戰隊」增加多少團體戰力，需要謹慎評估。

▲民進黨公職官方臉書粉專：貼文平均互動數 數值比較（圖／QuickseeK提供）
▲民進黨公職官方臉書粉專：貼文平均互動數 數值比較（圖／QuickseeK提供）
此外，比較蔡適應與國民黨可能對手謝國樑的網路聲量，今年以來聲量總量蔡適應為9607則、謝國樑5843則、聲量平均值蔡為80.73則、謝49.10則。然而，蔡適應身為現任立委，基隆又是民進黨同派系的林右昌執政，發揮空間相對有優勢的他，聲量雖領先無公職身分的謝國樑，但似乎未拉開到安全距離。

進一步比較兩人聲量高峰話題，蔡適應在4月20日因被爆料參與晚宴卻沒戴口罩唱歌而創造一波聲量高峰，話題處於被動；反觀謝國樑2月18日創下一波聲量高峰，起因是其團隊主動出擊，在臉書貼文抨擊一份基隆選情民調是「世界上第一份來自未來的民調」。充滿火藥味的攻擊帶起討論火花，也成功引來許多媒體轉載報導，看得出謝團隊的攻防操作有一定實力，有能力主動掌握話語權。

▲蔡適應、謝國樑：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲蔡適應、謝國樑：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
而若拉長觀察時間，比較近半年來蔡適應、謝國樑的網路正負聲量、好感度，發現謝國樑正聲量大於負面，好感度大於1，蔡適應則反之，好感度0.69，負面聲量濃度較高。在選戰過程中，聲量累積往往來自候選人的臉書粉專向外擴散，而政治人物粉專，又以正面活潑的軟性宣傳貼文最能累積紛絲、增加分享意願，蔡適應臉書負面聲量累積較多，實為一項警訊，等於白白為對手陣營送上更多負面攻防題材，倘若選戰過程中「節奏」被拉著走，將不利於民進黨在北台灣的空戰團體戰。

▲蔡適應、謝國樑：網路正負面聲量比較（圖／QuickseeK提供）
▲蔡適應、謝國樑：網路正負面聲量比較（圖／QuickseeK提供）
北台灣縣市全改為徵召區，賦予蔡英文領導的選對會莫大權力，但同樣的，蔡英文與選對會對選戰結果責無旁貸。為了不讓2018年慘敗、黨主席與秘書長一併請辭的情況再度上演，民進黨選對會對於每個候選人提名都需更為謹慎，蔡適應是否能成為民進黨「空戰勝選方程式」中的得力戰將，恐怕還是未定之天。
 

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

名家論壇》陳冲／ 命運多舛　純網銀豈是類銀行?

名家論壇》鈕則勳／桃園最有機會藍白合

名家論壇》單厚之／疫情下的萬安警報

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀