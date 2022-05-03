名家論壇》黎榮章／蔡適應是民進黨在基隆的最佳人選？

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此外，基隆市、新竹市改徵召後，加上六都原本就是徵召區，等於北北基桃竹將全面透過徵召產生市長人選。為了打出北台灣連線，選對會提名時，勢必考量跨區候選人間能否橫向串連、拉抬選情。然而，蔡適應和其他北台灣潛在候選人的臉書經營成效差距甚大，例如積極爭取台北市長提名的林佳龍，臉書貼文平均互動數10623.2次，是前段班中的前段班；被看好可能轉戰其他縣市的林智堅，平均互動數2738.4，成績也相當優異，此外，在新北、桃園、新竹等選區被點名的內政部長徐國勇（1869）、前立委黃適卓（2691）、彭紹瑾（1461）、行政院顧問鄭宏輝（888）等人的經營成效也較蔡適應優異，蔡如真獲提名，能為民進黨的「北台灣戰隊」增加多少團體戰力，需要謹慎評估。
此外，比較蔡適應與國民黨可能對手謝國樑的網路聲量，今年以來聲量總量蔡適應為9607則、謝國樑5843則、聲量平均值蔡為80.73則、謝49.10則。然而，蔡適應身為現任立委，基隆又是民進黨同派系的林右昌執政，發揮空間相對有優勢的他，聲量雖領先無公職身分的謝國樑，但似乎未拉開到安全距離。
進一步比較兩人聲量高峰話題，蔡適應在4月20日因被爆料參與晚宴卻沒戴口罩唱歌而創造一波聲量高峰，話題處於被動；反觀謝國樑2月18日創下一波聲量高峰，起因是其團隊主動出擊，在臉書貼文抨擊一份基隆選情民調是「世界上第一份來自未來的民調」。充滿火藥味的攻擊帶起討論火花，也成功引來許多媒體轉載報導，看得出謝團隊的攻防操作有一定實力，有能力主動掌握話語權。
而若拉長觀察時間，比較近半年來蔡適應、謝國樑的網路正負聲量、好感度，發現謝國樑正聲量大於負面，好感度大於1，蔡適應則反之，好感度0.69，負面聲量濃度較高。在選戰過程中，聲量累積往往來自候選人的臉書粉專向外擴散，而政治人物粉專，又以正面活潑的軟性宣傳貼文最能累積紛絲、增加分享意願，蔡適應臉書負面聲量累積較多，實為一項警訊，等於白白為對手陣營送上更多負面攻防題材，倘若選戰過程中「節奏」被拉著走，將不利於民進黨在北台灣的空戰團體戰。
北台灣縣市全改為徵召區，賦予蔡英文領導的選對會莫大權力，但同樣的，蔡英文與選對會對選戰結果責無旁貸。為了不讓2018年慘敗、黨主席與秘書長一併請辭的情況再度上演，民進黨選對會對於每個候選人提名都需更為謹慎，蔡適應是否能成為民進黨「空戰勝選方程式」中的得力戰將，恐怕還是未定之天。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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