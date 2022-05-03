隔離空間不足　台大擬包外地館舍　千萬開支全吞

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台大回應，自疫情升溫以來，在未全校停課的狀況下，學生宿舍為校內最大群聚場所，台大也如其他大專院校一樣，遇到安置上的難題，並已按照教育部現行指引，除中重症確診個案外，其餘不得送往醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館，且輕症和居家隔離者以「返家」照護和隔離為原則。
但學期中無法清空校內宿舍作為隔離宿舍，因此已承租捷絲旅尊賢會館全棟作為住宿生密切接觸者的隔離宿舍，現正洽談包棟外地館舍作為住宿生確診者的隔離宿舍，初估於學期末前，需投入近千萬元經費照護住宿同學，台大責無旁貸。
台大指出，政府收納確診者的居處有限，對於需隔離的本地住宿生，本校均按教育部指示，勸導其返家隔離，但無法強迫同學。而學校的捷絲旅密切接觸者隔離宿舍須將有限資源使用在境外生、離島生、遠地生等返家有困難的學生身上。
因此在資源有限的狀況下，學校僅能在符合防疫規範及現有防疫量能下，將未返家的確診者安置在宿舍公共空間內。光是5月1日、2日即有86人確診，在捷絲旅隔離宿舍量能不足、資源有限的狀況下，僅能先安置學生於宿舍地下室（原有健身房、休憩區者），並提供帳棚、睡袋、飲水等因應，等待陸續移出，學校的住宿組輔導員亦透過通訊軟體或電話聯繫、關心學生。
台大呼籲學生在學期結束前，應按教育部指引，本地生確診者及密切接觸者盡量返家進行隔離，並減少大型聚餐等脫下口罩長時間群聚的活動。
教育部表示，大學可透過補助學生返家的車資、協助同學移宿，搭配遠距教學等措施，讓學生在返家居家照護的時候無後顧之憂；預計未來將提撥相關經費，補助學校照顧輕症或無症狀學生，讓學校準備一定數量的隔離宿舍。
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