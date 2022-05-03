COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

隔離空間不足　台大擬包外地館舍　千萬開支全吞

▲台大確診生傳出被安置到宿舍地下室帳篷內隔離。（圖／翻攝Dcard）
▲台大確診生傳出被安置到宿舍地下室帳篷內隔離。（圖／翻攝Dcard）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-03 12:56:16

校園確診數不斷增加，各大學近日因空間稀缺，導致隔離亂象頻傳，台大昨天陸續傳出確診學生被安置在會議室隔離，周圍還有蟑螂亂跑，或在地下室搭起帳篷作為隔離空間。國立台灣大學今（3）日回應，在防疫空間不足的狀況下，僅能將確診學生安置於宿舍公共空間內，現正洽談包棟外地館舍作為確診生的隔離宿舍，粗估需投入近千萬元照護學生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大確診生昨天在社群平台Dcard指控，因確診被校方安排住進會議室隔離，沒有衛浴設備之外，晚上只能躺在睡袋睡覺；晚間再有確診學生爆料，被安置到宿舍地下室帳篷內，遭學生戲稱「類宿營」、「台大小方艙？」

台大回應，自疫情升溫以來，在未全校停課的狀況下，學生宿舍為校內最大群聚場所，台大也如其他大專院校一樣，遇到安置上的難題，並已按照教育部現行指引，除中重症確診個案外，其餘不得送往醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館，且輕症和居家隔離者以「返家」照護和隔離為原則。

但學期中無法清空校內宿舍作為隔離宿舍，因此已承租捷絲旅尊賢會館全棟作為住宿生密切接觸者的隔離宿舍，現正洽談包棟外地館舍作為住宿生確診者的隔離宿舍，初估於學期末前，需投入近千萬元經費照護住宿同學，台大責無旁貸。

台大指出，政府收納確診者的居處有限，對於需隔離的本地住宿生，本校均按教育部指示，勸導其返家隔離，但無法強迫同學。而學校的捷絲旅密切接觸者隔離宿舍須將有限資源使用在境外生、離島生、遠地生等返家有困難的學生身上。

因此在資源有限的狀況下，學校僅能在符合防疫規範及現有防疫量能下，將未返家的確診者安置在宿舍公共空間內。光是5月1日、2日即有86人確診，在捷絲旅隔離宿舍量能不足、資源有限的狀況下，僅能先安置學生於宿舍地下室（原有健身房、休憩區者），並提供帳棚、睡袋、飲水等因應，等待陸續移出，學校的住宿組輔導員亦透過通訊軟體或電話聯繫、關心學生。

台大呼籲學生在學期結束前，應按教育部指引，本地生確診者及密切接觸者盡量返家進行隔離，並減少大型聚餐等脫下口罩長時間群聚的活動。

教育部表示，大學可透過補助學生返家的車資、協助同學移宿，搭配遠距教學等措施，讓學生在返家居家照護的時候無後顧之憂；預計未來將提撥相關經費，補助學校照顧輕症或無症狀學生，讓學校準備一定數量的隔離宿舍。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

首例！校地不足　國北教大申請遠距到期末　教部：待研商

居隔3+4上路　潘文忠：師生防疫標準一致　

校園防疫爭議不斷　潘文忠：下週召集大學防疫長討論

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀