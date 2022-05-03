名家論壇》木夫／柯學家究竟不是科學家

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當下台灣在面對新冠疫情的後期發展，要走向群體免疫的這一段路，其實戰略不難懂，就是疫苗打好打滿，先確保身體的抵抗能力，再者口罩戴好戴滿，這畢竟還是阻絕病毒侵入的最好防禦，確診後依病況治療，然後該被匡列的密切接觸者做好自我監測跟隔離，避免感染擴大，也只要逐一做好每一件事，就可以避免感染者在短時間內大爆發，讓中重症病患都能在足夠醫療量能下獲得照護跟醫療。
當然，柯文哲市長在台北市的防疫，也是朝這目標在走在做，但是前面說到的避免短時間爆發，有效的必要性管制就必須按部就班地做，不能一下放鬆。比如疫調以及公布足跡，好提醒民眾有哪些足跡熱點要注意，雖然現在當然已經是沒必要，但也絕對不會是早早就棄守，而是在疫情擴大發展過程中，從詳細足跡到轉為公布重點位置，比如民眾可能會拿下口罩的娛樂場所、餐廳等。可是台北市卻很早就放棄足跡公布，或許會讓台北市停擺的其實就是柯市長吧。
再來，因為跟確診者有密接觸而被匡列的人，在傳染性最強的時候，還是必須要有外部的強制力來促使遵守隔離規定，這也老實講是因為人性，就好比一定要有老師監考一樣。但是，柯文哲七早八早就認為不用強制隔離，想要直接以篩代隔。奇怪，柯文哲不是最擔心疫情猛爆式上揚嗎，不是擔心確診數爆發影響醫療量能就要軟性封城嗎，怎麼在還能控制的時候就要鬆手？
諸如此類的反智防疫，這也難怪柯文哲被陳建仁酸了，當柯文哲預言單日確診恐破50萬例，並主張「快篩陽性等於確診」，就遭到有國際聲譽的陳建仁打臉，「不懂流行病學，回去好好看書」。
最後，還是要強調，度過疫情難關，首先要靠有效的真正科學治理，此外更需要地方首長勇於承擔責任，不要只是把事情往外推，只想用最簡單且粗暴的封城方式來圍堵，那是中國共產黨的做法，當然還有更重要的是別把中央當成敵人。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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