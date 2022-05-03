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名家論壇》盧燕俐／冠軍台股基金賠兩成，要停損嗎？

▲台股近期震盪劇烈，震得不少理財新鮮人七暈八素。（圖／NOWnews資料照）
▲台股近期震盪劇烈，震得不少理財新鮮人七暈八素。（圖／NOWnews資料照）

文/盧燕俐

2022-05-03 14:00:00

台股近期震盪劇烈，震得不少理財新鮮人七暈八素，有位讀者向我大吐苦水，「專家都推崇長期績優的主動型台股基金，說是有機會創造比0050更好的報酬，怎麼我年初砸下200萬元，買進一檔得獎無數的冠軍基金，至今才短短4個多月，就虧損兩成，該停損還是轉換標的？」

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先來釐清一下，我個人確實很推薦在0050之外，配置幾檔長線績優的台股基金。因為前者能賺取大盤的循環財，後者則能透過專業操盤團隊，獲得比0050更突出的報酬。

但問題在於進場時間點。如果是定期定額方式，無論大盤處於高點或低點，隨時都可以進場，重點是要有耐心跟紀律(詳細的報酬分析比較，請參考個人拙作《0050+台股基金超額獲利很簡單！》)，走完一次微笑曲線；但如果是單筆買進，學問可大了，時機不對，可能會套牢很久！

今年以來，投資變數遽增，通膨居高不下，聯準會主席鮑爾已表態5月升息2碼，且不排除「未來幾個月，有更大規模的升息」，使得美元更為強勢，美元指數更衝高來到103，全球股市大回檔，台股「護國神山」台積電即使利多不斷，仍遭外資不停賣超。

台股中小型電子股壓力更高，昔日投信重壓的個股，從去年底或年初高點，紛紛重挫3到5成，許多台股基金今年來績效普遍下跌15％到20％，比0050的負11.5％跌的還要深。

我告訴這位讀者，台股本波從高點18600跌至16200，已回跌2400點，跌幅13%，已醞釀反彈契機，但反彈後，隨著下半年的通膨問題與升息狀況，可能會展開另一次的修正。台股全年的大幅刷動，可能在許多人的意料之外。

不過，好消息是，大幅回檔後，2023年又有總統大選前的選舉行情，勢必又有一連串的利多題材，營造台股步步高升。所以，假設是今年年初高點才進場，承作定期定額的人，行情上沖下洗，今年全年報酬不會太出色，但卻是累積單位數的好時機，持續扣款不中斷，到了2023年底甚或2024年初，應就能看到不錯的回報。

至於單筆進場者，每人資金狀況與風險承受度不同，如果不能承受兩成以上的虧損，趁這波反彈贖回，把資金轉換成定期定額，至少承作2到3年，將能提高逆轉勝的機會。

其實，這位讀者多年來都是定期定額的愛好者，主要是對台股立刻攻上兩萬點持高度信心，加上看到長年持有的基金，定期定額績效居然還輸單筆，因此才轉念改買單筆，但萬萬沒料到，才一買進行情就反轉向下，看到對帳單時，內心煎熬無比！

投資理財想致勝，關鍵就在於只買自己熟悉的商品，超過能力範圍的操作方式，往往帶來極大風險。尤其在今年，聯準會開始收縮資金，許多好股票的本益比也被迫下修，投資人務必上緊發條，才能度過震盪期。


●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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