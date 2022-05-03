名家論壇》盧燕俐／冠軍台股基金賠兩成，要停損嗎？

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但問題在於進場時間點。如果是定期定額方式，無論大盤處於高點或低點，隨時都可以進場，重點是要有耐心跟紀律(詳細的報酬分析比較，請參考個人拙作《0050+台股基金超額獲利很簡單！》)，走完一次微笑曲線；但如果是單筆買進，學問可大了，時機不對，可能會套牢很久！
今年以來，投資變數遽增，通膨居高不下，聯準會主席鮑爾已表態5月升息2碼，且不排除「未來幾個月，有更大規模的升息」，使得美元更為強勢，美元指數更衝高來到103，全球股市大回檔，台股「護國神山」台積電即使利多不斷，仍遭外資不停賣超。
台股中小型電子股壓力更高，昔日投信重壓的個股，從去年底或年初高點，紛紛重挫3到5成，許多台股基金今年來績效普遍下跌15％到20％，比0050的負11.5％跌的還要深。
我告訴這位讀者，台股本波從高點18600跌至16200，已回跌2400點，跌幅13%，已醞釀反彈契機，但反彈後，隨著下半年的通膨問題與升息狀況，可能會展開另一次的修正。台股全年的大幅刷動，可能在許多人的意料之外。
不過，好消息是，大幅回檔後，2023年又有總統大選前的選舉行情，勢必又有一連串的利多題材，營造台股步步高升。所以，假設是今年年初高點才進場，承作定期定額的人，行情上沖下洗，今年全年報酬不會太出色，但卻是累積單位數的好時機，持續扣款不中斷，到了2023年底甚或2024年初，應就能看到不錯的回報。
至於單筆進場者，每人資金狀況與風險承受度不同，如果不能承受兩成以上的虧損，趁這波反彈贖回，把資金轉換成定期定額，至少承作2到3年，將能提高逆轉勝的機會。
其實，這位讀者多年來都是定期定額的愛好者，主要是對台股立刻攻上兩萬點持高度信心，加上看到長年持有的基金，定期定額績效居然還輸單筆，因此才轉念改買單筆，但萬萬沒料到，才一買進行情就反轉向下，看到對帳單時，內心煎熬無比！
投資理財想致勝，關鍵就在於只買自己熟悉的商品，超過能力範圍的操作方式，往往帶來極大風險。尤其在今年，聯準會開始收縮資金，許多好股票的本益比也被迫下修，投資人務必上緊發條，才能度過震盪期。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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