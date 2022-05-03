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柴柴回家變「國字臉」！好奇貪玩遭蛇吻　網笑：還出公仔

▲日本一隻柴犬因為好奇心強意外遭蛇吻，下巴腫成國字臉！（圖／推特帳號yoshikesochan）
▲日本一隻柴犬因為好奇心強意外遭蛇吻，下巴腫成國字臉！（圖／推特帳號yoshikesochan）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 13:57:06

這狗狗的臉好方！毛小孩因為好奇心強，常常做出一些驚人舉動，如果沒有多注意有時會發生意想不到的事！日本一名飼主家裡的柴犬日前就遇見一未見過的生物，好奇心的驅使下讓竟然讓牠變成「國字臉」！

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原來這隻柴柴叫做「噗醬（ぷっちゃん）」，當時牠在屋外遇見一條腹蛇，第一次看到蛇的牠充滿好奇心，想跟牠玩沒想到卻不小心被咬了一口，因此下巴腫成「國字臉」，不僅喝水不太方便，看起來既無辜又滑稽！飼主見狀非常緊張，趕緊帶去獸醫院治療，幸好狗狗對於腹蛇有某種程度抵抗力，腫脹一天之後隔天就完全康復了，而牠本尊似乎也不太在乎。

▲「噗醬（ぷっちゃん）」第一次看到腹蛇感到非常好奇，想跟牠玩卻意外被蛇咬，下巴腫了一大塊。（圖／推特帳號yoshikesochan）
▲「噗醬（ぷっちゃん）」第一次看到腹蛇感到非常好奇，想跟牠玩卻意外被蛇咬，下巴腫了一大塊。（圖／推特帳號yoshikesochan）
▲沒想到就變成四四方方的國字臉了！（圖／推特帳號yoshikesochan）
▲沒想到就變成四四方方的國字臉了！（圖／推特帳號yoshikesochan）
▲幸好狗狗對蛇有免疫力，噗醬隔天就消腫恢復健康了。（圖／推特帳號yoshikesochan）
▲幸好狗狗對蛇有免疫力，噗醬隔天就消腫恢復健康了。（圖／推特帳號yoshikesochan）
▲噗醬（盯著被捉進瓶子裡的蝮蛇）：原來你會咬人啊，以後不能跟你玩了！（圖／推特帳號yoshikesochan）
▲噗醬（盯著被捉進瓶子裡的蝮蛇）：原來你會咬人啊，以後不能跟你玩了！（圖／推特帳號yoshikesochan）
飼主也表示這張照片其實是2015年拍攝的，而噗醬的國字臉由於太特別，立刻引起許多網友留言：「變戽斗星球的生物了」、「撞臉藏狐」、「雖然看起來應該很痛，但我還是忍不住笑了」、「也太方正了吧」不過也要提醒，只要毛小孩的身體出現任何異常狀況，一定要馬上讓獸醫師檢查治療喔！（編輯：陳珮瑜）

▲由於牠的國字臉太有喜感，吸引擅長奇葩動物造型的知名手工推主@meetissai專門替牠製作一款公仔。（圖／推特帳號meetissai）
▲由於牠的國字臉太有喜感，吸引擅長奇葩動物造型的知名手工推主@meetissai專門替牠製作一款公仔。（圖／推特帳號meetissai）
▲噗醬與自己的公仔合照。（圖／推特帳號yoshikesochan）
▲噗醬與自己的公仔合照。（圖／推特帳號yoshikesochan）

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