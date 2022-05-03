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不只M109A6自走砲　國防部證實刺針飛彈也有遲交貨風險

▲刺針飛彈為輕便式單兵攜帶用防空飛彈，曾於阿富汗戰爭中痛擊蘇聯空軍。（圖／翻攝自美國陸戰隊）
▲刺針飛彈為輕便式單兵攜帶用防空飛彈，曾於阿富汗戰爭中痛擊蘇聯空軍。（圖／翻攝自美國陸戰隊）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-03 14:02:442022-05-03 14:06:39

國防部昨日證實，因受俄烏戰爭影響，導致「產線排擠」，美方通知2026年前無法供應新型M109A6自走砲。國防部今（3）日證實，FIM-92肩射型刺針（Stinger）也有延遲交運風險，陸軍將配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

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國防部今日例行記者會上，針對M109A6延遲交貨，陸軍司令部計畫處副處長朱文武上校表示，有關M109A6自走砲與可能替代方案，目前國防部與陸軍正在整體評估中，期能發揮最大火力效能，並確維戰力不墜。而未來採購的新型砲兵武器系統可與自製雷霆2000多管火箭系統互相搭配，提供長、短程跨區火力增援與外、離島火力應援。

針對刺針飛彈是否也將延遲交貨？朱文武說，人攜式刺針飛彈確因國際情勢變化，今(2022)年有延遲交運風險，陸軍配合全案採購作業，持續要求美方依合約執行。

對於M1A2T戰車、F-16C/D（Block70）戰機等主戰裝備交付期是否也受到影響？國防部發言人孫立方少將表示，陸軍為強化防衛作戰地面關鍵戰力，向美國採購M1A2T新式戰車，全案期程直到民國116年止，「目前均依計畫節點執行，進度正常」。

孫立方指出，空軍採購F-16C/D預定於民國115年（2026年）前完成交機，空軍也將持續綿密對美聯繫及專案管理，以確保武器裝備可以如期、如質、如預算獲得。


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