疫情延燒　國民黨：百元快篩絕對還有降價空間

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有關快篩試劑是否能降價？經濟部長王美花在立法院答詢時說，「衛福部共同供應契約採購價59元，其實不符廠商成本，很難低於這個價格」。國民黨質疑，王美花坦白說出衛福部的採購價只要59元，而不能降價的原因居然是「不符廠商成本」，然而衛福部對此澄清，國產快篩試劑定額徵用價格每劑72.45元、國外進口快篩試劑每劑均是維持95元，國民黨指出，衛福部與經濟部長的說法兜不攏，令各界質疑到底誰說得才是實話？請衛福部公布詳細的供應契約採購證明，以昭公信。
此外，蔡政府宣稱向國外採購1億劑快篩，如此大數額，為何只能維持之前的單價不變，不能以量制價，要求降價？蔡政府必須向人民說清楚、講明白。至於衛福部辯稱，高雄市政府等地方政府所採購之59元快篩試劑，即是在疫情緊張前已下訂，但令人民不滿的是為何疫情平穩時衛福部不能超前部署採購？現在才讓民眾要自費用100元購買。
國民黨表示，雖然快篩劑價格在「快篩實名制」之後，每劑售價與市面價格相較之下已經下降，但「百元快篩劑」的價格仍不親民，一包5劑500元，若一家四口計算，就需要2千元，這對低薪家庭面對當前物價上漲、通膨壓力之際，絕對是筆不小的負擔。
國民黨以美、英、星等國為例指出，Omicron變異病毒今年初肆虐造成美國快篩試劑供不應求時，拜登政府推出居家快篩發放網站，免費提供民眾5億份試劑；英國早從去年起開放民眾每人每周可免費申請2份快篩試劑，1份快篩試劑包有7組，民眾可以選擇寄往公司或住處；新加坡去年8月每個家庭發了6份，去年10月每個家庭又發了10份快篩劑，並發放血氧機。國民黨呼籲，當前國內疫情也逐步走向高峰，快篩試劑成為民眾確認健康安全的生活日常必需品，蔡政府應該「類美國、類英國、類星國」，在疫情趨向嚴峻的這段時間內，提供民眾上網登記免費領取一定數量的快篩試劑，提高民眾快篩的便利與速度，避免錯失即時隔離的時機，藉此有效控制疫情的擴散。
此外，快篩實名制不僅價格不親民、購買更是不便民，國民黨指出，快篩試劑實名制購買一上路，每間藥局僅有78人份快篩試劑，不但各地藥局有許多民眾必須頂著烈日排隊、健保系統再度大當機，藥師們更是忙翻；接著遇到勞動節連假，卻又因物流量龐大實名制快篩試劑全卡住，許多藥局緊急貼出「暫停販售」的公告，苦等中央配送的快篩試劑。快篩劑之亂凸顯出，蔡政府並沒有記取之前口罩實名制的前例、經驗，繼續重蹈覆轍，讓人民一再陷入排隊搶領防疫物資的困境循環之中。