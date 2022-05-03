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兒童疫苗陸續開打！第6批莫德納110.61萬劑　今下午抵台

▲今(2022)年第六批採購Moderna疫苗110.61萬劑，將於今天下午抵達桃園國際機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲今(2022)年第六批採購Moderna疫苗110.61萬劑，將於今天下午抵達桃園國際機場。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 14:09:152022-05-03 14:23:00

流行疫情指揮中心表示，今（3）日確診突破2萬例，創下新高；另外，今(2022)年第六批採購Moderna疫苗110.61萬劑，將於今天下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月18日。

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指揮中心說明，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有681.96萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑及本批110.61萬劑。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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