兒童疫苗陸續開打！第6批莫德納110.61萬劑 今下午抵台
流行疫情指揮中心表示，今（3）日確診突破2萬例，創下新高；另外，今(2022)年第六批採購Moderna疫苗110.61萬劑，將於今天下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月18日。
指揮中心說明，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有681.96萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑及本批110.61萬劑。（編輯：孫唯容）
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