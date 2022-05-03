網購納入《商品標示法》管理 律師：「這群人」要小心了
網購近年成為消費者購物主要來源，但因為沒有實體店面不易稽查，屢有商品標示不符規定，容易發生消費爭議。立法院今（3）日三讀通過《商品標示法》修正案，商品於網際網路平台販售者，地方政府必要時得令網路平台業者提供刊登者、供貨者或販售業者資料；網路平台業者不得規避、妨害或拒絕，若拒絕提供相關資料，可由地方政府處以2萬元以上、20萬元以下罰緩，並得按次處罰。天恩法律事務所主持律師包盛顥強調，未來這項法律施行範圍很廣，不只網購平台有影響，類似網紅團購代或、團購媽媽都得遵守相關規定，具有相當大的示警效果。
《NOWnews今日新聞》實際詢問業者看法，家電業者認為，對於正規的進口商或是代理商來說，納入管理不會是問題，因為該有的資料都已經有了，在實體外包裝上都已經相關資訊，只是需要再到網路平台上作業，但如果還需要再往回追溯，工程就會相當浩大，會有點小麻煩，只是法規有要求業者還是會配合。
律師：網紅帶貨、團購媽媽等都必須遵守
包盛顥律師表示：「《商品標示法》從民國100年實施以來一直都有爭議，主要爭論的內容在於『網路上販售的商品到算不算是這部法律能夠適用的範圍』，這次立法明文修正網路販售也適用《商品標示法》，此舉對於網購消費者來說資訊的對稱和取得有大幅度幫助，避免購入有爭議的商品。」
包盛顥律師也特別提醒，此法案的施行涵蓋的範圍很廣，不僅大型網購平台，包含像是網紅團購帶貨、團購媽媽在網路上開團都必須遵守，且罰則也很有警示效果，除了可處以2萬元以上、20萬元以下罰緩，同時政府單位有權力在網站上公告違反《商品標示法》的業者及負責人資訊，「對於業者的自我管制，和政府監督力道都會有大幫助。」
▲天恩法律事務所主持律師包盛顥律師。（圖/受訪者提供）