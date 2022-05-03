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入境檢疫縮短為「7+7」！5／9上路　陳時中：第7天需快篩

▲指揮中心宣布，5月9日起入境檢疫，從「10+7縮短到7+7」。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心宣布，5月9日起入境檢疫，從「10+7縮短到7+7」。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 14:31:272022-05-03 14:33:57

今（3）日本土確診破2萬例，指揮中心宣布，5月9日起入境檢疫，從「10+7縮短到7+7」，指揮中心指揮官陳時中表示，包括7天居家檢疫和7天自主管理，在機場會先採檢一次PCR，等到第7天再做一次快篩，中間有症狀都可以使用快篩，如果是陽性就要通報。

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中央流行疫情指揮中心表示，考量Omicron變異株之潛伏期較短且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，自今(2022)年5月9日零時起(航班表定抵臺時間)入境居家檢疫天數縮短為7天，相關措施說明如下：

一、檢疫天數及場所：

(一) 居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

(三) 同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

二、檢測措施：

(一) PCR檢測：於入境時(第0天)依現行措施進行PCR檢測。

(二) 家用快篩試劑檢測：

1. 檢疫期滿當日(第7天)執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

2. 考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

3. 家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

指揮中心再次強調，入境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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